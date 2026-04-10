Loạt ảnh mới của Chương Nhược Nam khiến khán giả ;đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 10/04/2026 17:39

Mới đây, Chương Nhược Nam gây chú ý khi loạt hình ảnh mới của cô được lan truyền trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Xuất hiện trong thiết kế tông hồng pastel với điểm nhấn hoa trước ngực, nữ diễn viên Chương Nhược Nam ghi điểm nhờ vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng nhưng vẫn toát lên thần thái cuốn hút. Phong cách trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc buông tự nhiên giúp tổng thể hình ảnh trở nên mềm mại, đúng với hình tượng nàng thơ mà cô theo đuổi.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố ngoại hình, sự xuất hiện của Chương Nhược Nam lần này còn góp phần củng cố hình ảnh ổn định mà cô xây dựng trong thời gian qua. Giữa thị trường giải trí ngày càng cạnh tranh, việc duy trì phong cách nhất quán nhưng không nhàm chán được xem là một lợi thế, giúp nữ diễn viên giữ được độ nhận diện với công chúng.

Loạt ảnh mới của Chương Nhược Nam khiến khán giả ;đứng ngồi không yên' - Ảnh 1Loạt ảnh mới của Chương Nhược Nam khiến khán giả ;đứng ngồi không yên' - Ảnh 2Loạt ảnh mới của Chương Nhược Nam khiến khán giả ;đứng ngồi không yên' - Ảnh 3

Song song đó, Chương Nhược Nam hiện đang đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Đông Qua Xuân Đến, một tác phẩm thuộc thể loại niên đại lấy bối cảnh Bắc Kinh những năm 1990. Dự án quy tụ dàn diễn viên gồm Bạch Vũ, Lâm Duẫn và Vương Ngạn Lâm, tạo nên sự kết hợp đáng chú ý trên màn ảnh nhỏ.

Trong phim, cô vào vai Trang Trang - một cô gái trẻ mang nhiều khát vọng, đồng hành cùng nhân vật Từ Thắng Lợi do Bạch Vũ thủ vai. Câu chuyện xoay quanh hành trình trưởng thành và những lựa chọn của thế hệ trẻ trong giai đoạn xã hội chuyển mình, qua đó khai thác chiều sâu tâm lý và những biến chuyển nội tâm của từng nhân vật.

Loạt ảnh mới của Chương Nhược Nam khiến khán giả ;đứng ngồi không yên' - Ảnh 4Loạt ảnh mới của Chương Nhược Nam khiến khán giả ;đứng ngồi không yên' - Ảnh 5

 

Phim chính thức lên sóng từ ngày 22/03/2026 trên CCTV và nền tảng iQIYI, nhanh chóng ghi nhận thành tích khả quan với mức rating khoảng 1,93%, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng người xem tại Trung Quốc trong thời điểm phát sóng. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với một dự án mang màu sắc niên đại - thể loại vốn kén người xem hơn so với dòng phim giải trí thuần túy.

Việc vừa duy trì sức hút về hình ảnh, vừa góp mặt trong dự án có thành tích tốt cho thấy Chương Nhược Nam đang từng bước khẳng định vị trí trong làng phim truyền hình. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, nữ diễn viên còn cho thấy định hướng rõ ràng trong lựa chọn vai diễn, hướng tới những nhân vật có chiều sâu và tính đại diện cho một thế hệ.

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Bộ phim “Đông đi xuân đến” đang phát sóng nhận được sự quan tâm của khán giả yêu thích dòng phim chính kịch hiện thực. Tác phẩm xoay quanh nhóm bạn trẻ từ nhiều vùng miền đổ về Bắc Kinh, mang theo khát vọng nghệ thuật nhưng phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc sống mưu sinh.

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