Cô dâu cổ trang 'hot' nhất màn ảnh Hoa ngữ đầu năm 2022 gọi tên Khổng Tuyết Nhi, khóc thôi cũng đẹp thấu tâm can

Sao quốc tế 26/01/2022 14:10

Nhan sắc của Khổng Tuyết Nhi thì trước giờ ai cũng biết là "không phải dạng vừa" nhưng xinh đẹp đến thế này thì ai mà chịu nổi?

Tác phẩm Tiêu Sái Giai Nhân Đạm Đạm Trang do nữ idol Khổng Tuyết Nhi đóng chính vừa qua đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong tạo hình tân nương của cô. Có thể thấy, Khổng Tuyết Nhi vô cùng hợp với trang phục có sắc đỏ, lại kèm theo makeup kỹ càng biến cô trở thành ứng cử viên "nặng đô" cho vị trí tân nương màn ảnh C-biz đẹp nhất 2022.

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Nhưng hình ảnh đầu tiên của dự án Tiêu Sái Giai Nhân Đạm Đạm Trang được hé lộ

Từ khi còn là thực tập sinh rồi debut cùng với THE9, Khổng Tuyết Nhi đã nổi tiếng có visual thuộc hàng top cùng làn da trắng sứ. Tạo hình tân nương cùng trang sức vừa phải, không hề quá lố đã nâng tầm nhan sắc nữ idol lên không ít. Ở những cảnh rơi lệ, netizen càng xuýt xoa hơn khi cho rằng nước mắt của "mỹ nhân" thật khiến người ta đau lòng.

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Nhân vật Tư Nguyên do Khổng Tuyết Nhi đảm nhận sẽ vào vai một thợ makeup cung đình sau khi xuyên không vào trong game

Bộ phim Tiêu Sái Giai Nhân Đạm Đạm Trang lấy đề tài xuyên không đã khá quen thuộc nhưng cũng có nét đột phá khi lần này nữ chính sẽ lạc vào thế giới game sau một lần va chạm giao thông. Tuy không trở thành phi tần hay công chúa, nhân vật Tư Nguyên do Khổng Tuyết Nhi đảm nhận sẽ vào vai một thợ makeup cung đình, là người tạo ra vẻ đẹp kiêu sa cho dàn mỹ nữ hậu cung, đồng thời cô cũng loay hoay tìm cách trở về thế giới thật của mình.

Ảnh: Internet

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