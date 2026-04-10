Nữ diễn viên nổi tiếng khốn đốn vì gánh nợ thay chồng cũ, trả nợ và nuôi gia đình

Sao quốc tế 10/04/2026 16:15

Trong một chương trình truyền hình phát sóng ngày 8/4, nữ diễn viên nổi tiếng Nghê Hồng Khiết đã lần đầu chia sẻ công khai về giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, khi cô phải đối mặt với khoản nợ khổng lồ do chồng cũ để lại.

Theo lời kể, sau khi ly hôn, Nghê Hồng Khiết bất ngờ nhận được thông báo từ ngân hàng về việc các tài khoản đứng tên mình bị phong tỏa vì liên quan đến khoản nợ lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Ban đầu, nữ diễn viên thậm chí còn tưởng đó là một hình thức lừa đảo, nhưng sau khi xác minh, sự thật khiến cô rơi vào trạng thái choáng váng.

Không còn lựa chọn nào khác, Nghê Hồng Khiết buộc phải lao vào công việc với cường độ khắc nghiệt để kiếm tiền trả nợ. Cô kể lại quãng thời gian làm việc gần như kiệt sức, có những ngày quay phim dày đặc đến mức không tưởng. 

"Có một năm vào mùng 2 Tết, tôi quay liên tục 42 cảnh, từ khoảng 6–7 giờ sáng cho đến tận rạng sáng hôm sau. Ngay ngày hôm sau, tức mùng 3, tôi lại lập tức di chuyển sang địa điểm khác để tiếp tục làm việc", cô chia sẻ. Lịch trình dày đặc, cường độ cao kéo dài khiến nữ diễn viên gần như không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu đựng để vượt qua giai đoạn khủng hoảng tài chính.

Nữ diễn viên nổi tiếng khốn đốn vì gánh nợ thay chồng cũ, trả nợ và nuôi gia đình - Ảnh 1

Không chỉ gánh nặng nợ nần, Nghê Hồng Khiết còn phải một mình đảm đương trách nhiệm chăm sóc và phụng dưỡng 5 người lớn tuổi trong gia đình, bao gồm cha mẹ ruột, cha dượng (sau khi mẹ tái hôn) cùng cô và chú không có con cái. Áp lực kinh tế và trách nhiệm gia đình chồng chất đã khiến cuộc sống của cô trở nên vô cùng nặng nề trong nhiều năm.

Sinh năm 1978, Nghê Hồng Khiết kết hôn từ rất sớm khi mới 21 tuổi với người bạn trai hơn cô 7 tuổi và có một con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài. Năm 2022, cô công khai tình trạng cá nhân: đã ly hôn, có con và đang trong một mối quan hệ mới. Đáng chú ý, vì áp lực kinh tế sau ly hôn, nữ diễn viên buộc phải từ bỏ quyền nuôi con. Con trai cô hiện sống ở nước ngoài và mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng xa cách.

Nữ diễn viên nổi tiếng khốn đốn vì gánh nợ thay chồng cũ, trả nợ và nuôi gia đình - Ảnh 2

Theo chia sẻ đầy xúc động, con trai cô không chỉ hạn chế liên lạc mà còn từ chối trả lời tin nhắn thường ngày, thậm chí đã chặn mọi phương thức liên hệ. Cách xưng hô của cậu bé cũng thay đổi, không còn gọi "mẹ" mà chuyển sang gọi thẳng tên Nghê Hồng Khiết hoặc trêu đùa là Nghê Hồng tỷ. 

Cậu nhiều lần từ chối gặp mặt hay dùng bữa cùng mẹ, điều này trở thành nỗi đau lớn nhất trong lòng nữ diễn viên. Điều khiến cô lo lắng hơn cả là khả năng không được chứng kiến những cột mốc quan trọng trong cuộc đời con, đặc biệt là ngày con trai kết hôn.

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