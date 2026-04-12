Danh tính nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao xuống biển cứu bạn đuối nước

Đời sống 12/04/2026 05:30

Chiều tối 10/4, Lê Thị Quỳnh Chi, 17 tuổi, trú xã Nghi Lộc, cùng nhóm bạn đi dạo tại bãi biển Cửa Lò, thuộc phường Cửa Lò, Nghệ An. Thời điểm này, một nam sinh 14 tuổi xuống tắm biển, không may bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước.

Theo thông tin từ VnExpress, chiều 11/4, lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) xác nhận, một nữ sinh 17 tuổi đuối nước thương tâm trong quá trình cứu người gặp nạn.

Theo lãnh đạo trung tâm, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 10/4. Nữ sinh L.T.Q.C. (17 tuổi, trú xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, học sinh lớp 11) cùng bạn đi dạo trên bãi biển Cửa Lò thì phát hiện một nam sinh bị dòng nước cuốn trôi ra ngoài khi đang tắm biển.

Thấy vậy, nữ sinh C. nhanh chóng lao ra biển tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên, sau khi đẩy được nạn nhân về phía bờ biển thì em C. lại kiệt sức, bị nước biển cuốn trôi ra xa.

 

Danh tính nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao xuống biển cứu bạn đuối nước - Ảnh 1
Khu vực biển Cửa Lò nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, phát hiện sự việc, người dân đã phối hợp với lực lượng chức năng tiếp cận em C. và đưa vào bờ; nhưng do bị đuối nước, nữ sinh đã tử vong.

"Khi đang đứng trên bờ biển Cửa Lò để chụp ảnh, C. phát hiện người đuối nước nên đã lao ra biển ứng cứu. Tuy nhiên, sau khi cứu được người, em C. đuối sức. Nhận được tin báo, chúng tôi đưa em C. lên bờ sơ cứu và chuyển vào bệnh viện nhưng em đã không qua khỏi", lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò nói.

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