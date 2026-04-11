Thông tin MỚI vụ 4 người tử vong bất thường trong căn nhà tại Gia Lai

Đời sống 11/04/2026 15:20

Ngày 11/4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đang phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 4 người cùng gia đình chết cháy trong căn nhà cấp 4.

Theo thông tin từ báo Dân trí, cgày 11/4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, thông tin sơ bộ về vụ việc 4 người chết cháy thương tâm trong ngôi nhà tại thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến.

Theo ông Nhân, Công an tỉnh Gia Lai nhận định nguyên nhân khiến 4 người chết có khả năng là do tự sát. Tuy nhiên cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ để đưa ra kết luận cuối cùng.

Theo ông Nhân, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp điều tra. Tới sáng 11/4, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã tiếp cận hiện trường, thu thập thông tin.

Căn nhà nằm cạnh cánh đồng tại thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến, Gia Lai, nơi xảy ra sự việc đau lòng khiến 4 người chết - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Như tin Tuổi Trẻ Online đưa tin, chiều 10/4, ông Trần Quốc Thiện (69 tuổi), tới thăm em gái là bà T.T.Đ. (69 tuổi) tại thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến, thì bàng hoàng phát hiện nhiều người trong gia đình chết cháy nên trình báo cơ quan chức năng.

Những người đã chết gồm bà Đ.; chị T.T.C. (37 tuổi), là con gái bà Đ.; và hai cháu N.X.H., N.X.Hu. (sinh đôi, cùng 11 tuổi), là con trai của chị C.. 

Một nguồn tin cho hay sáng 10/4, người dân sống tại khu vực có nghe một tiếng nổ lớn nhưng không ai phát hiện điều bất thường cho tới khi ông Thiện tới thăm nhà bà Đ. vào buổi chiều và nhìn thấy cảnh đau lòng.

Theo ông Trương Duy Minh - em họ bà Đ., gia đình bà Đ. có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà cạnh cánh đồng là do em trai của bà Đ. nhường lại cho mẹ con bà và 2 đứa cháu ngoại có nơi sinh sống.

Con gái bà Đ. là chị C. hằng ngày làm công nhân nhà máy gia công hạt điều. Sau khi hôn nhân tan vỡ, chị C. đưa hai con nhỏ về sống cùng bà Đ. nhiều năm nay, vừa lao động nuôi con vừa chăm sóc mẹ già. Ông Minh chia sẻ bà Đ. là người sống thật thà, được lòng lối xóm.

Sống không xa nhà bà Đ., bà Mai Thị Liên (70 tuổi), trú thôn Chánh Hòa, thông tin gia đình bà Đ. là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trước sự ra đi bất ngờ của cả 4 bà cháu bà Đ., những người hàng xóm tại thôn Chánh Hòa không khỏi bất ngờ, đau buồn.

