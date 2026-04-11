Danh tính 4 nạn nhân tử vong bất thường trong ngôi nhà ở Gia Lai

Đời sống 11/04/2026 10:04

4 người được phát hiện chết bất thường trong căn nhà ở Gia Lai là thành viên một gia đình; các thi thể bị cháy dù xung quanh không có dấu hiệu hỏa hoạn rõ ràng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 10/4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho hay các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc nghiêm trọng, nghi có nhiều thương vong, vừa xảy ra tại xã Cát Tiến. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có thông tin cụ thể. 

Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiến, cho hay chiều 10/4, một người dân trong xã là ông Trần Quốc Thiện đến cơ quan chức năng trình báo về việc phát hiện nhiều thương vong trong ngôi nhà của chị ruột là bà T.T.Đ. (67 tuổi) tại thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến.

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Các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 14h30, ông Thiện sang thăm nhà chị gái tại cánh đồng thôn Chánh Hòa thì phát hiện trong nhà có dấu hiệu như vừa xảy ra vụ nổ, trong nhà có 2 cuộn rơm còn đang bốc cháy, có nhiều người thương vong.

Quá hoảng sợ, ông Thiện lập tức trình báo cơ quan chức năng. Theo trình báo của người này, trong ngôi nhà có 4 người sinh sống là chị ông, người con gái và 2 người cháu.

Một nguồn tin khác cho hay sáng 10/4, người dân khu vực nghe có tiếng nổ lớn nhưng không ai phát hiện điều bất thường, đến chiều cùng ngày khi người thân đến thăm nhà mới phát hiện vụ việc.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đã phong tỏa hiện trường để thu thập tài liệu, điều tra vụ việc.

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Ngày 10/4, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa đưa ra cảnh báo quan trọng về hiểm họa cháy trong mùa khô, khi vừa ghi nhận một vụ tử vong trong lúc đốt đồng.

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