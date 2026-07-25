Bạn thân sinh con, tôi hào phóng gửi tặng 10 triệu rồi bất ngờ phát hiện sự thật

Tâm sự Eva 25/07/2026 15:00

Bạn không kể thì tôi cũng chẳng ép. Thương bạn một mình sinh con, tôi thường xuyên hỏi thăm, hết lòng chăm sóc. Vừa rồi. cô ấy sinh sớm hơn ngày dự sinh, lúc đó tôi lại đang đi chơi cùng chồng nên không thể ghé thăm.

Dù cưới chồng hơn 7 năm, có một con gái 6 tuổi. Nhiều người nói sao tôi không sinh thêm con trai. Tôi quả thật muốn sinh thêm con cho chồng, không nhất thiết là phải con trai, vì với tôi con nào cũng là quà quý. Nhưng mấy năm dù thả thế nào, tôi vẫn không có thai. Tôi cũng để tự nhiên.

Thay vì âu lo, tôi cố gắng chăm sóc bản thân, thỉnh thoảng còn cùng chồng đi đổi gió để hâm nóng tình cảm. Cuộc hôn nhân của tôi và chồng vẫn nhiều màu sắc, chồng tôi vẫn yêu thương tôi như trước.

 

Tôi có cô bạn thân tên Quỳnh, chúng tôi quen biết nhau từ thời đi học. Quỳnh là kiểu phụ nữ sống tình cảm, có thể vì yêu mà vứt bỏ tất cả. Tôi từng chứng kiến Quỳnh yêu nhiều người nhưng cuối cùng cũng chẳng tới đâu. Lần gần đây nhất, tôi còn tưởng cô ấy sẽ lên xe hoa, nào ngờ lại chọn làm mẹ đơn thân. Tôi không biết người đàn ông kia là ai, chỉ khi Quỳnh mang thai mới báo tôi biết. Khi tôi hỏi lý do vì sao nuôi con một mình thì cô ấy chỉ nói không muốn cưới người kia nữa. 

Bạn không kể thì tôi cũng chẳng ép. Thương bạn một mình sinh con, tôi thường xuyên hỏi thăm, hết lòng chăm sóc. Vừa rồi. cô ấy sinh sớm hơn ngày dự sinh, lúc đó tôi lại đang đi chơi cùng chồng nên không thể ghé thăm.

Bạn thân sinh con, tôi hào phóng gửi tặng 10 triệu rồi bất ngờ phát hiện sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì không thể đến thăm bạn thân sinh con, nghe tin cô ấy sinh được con trai thì tôi gửi chút tiền để làm quà mừng. Tôi quyết định lấy điện thoại của chồng để chuyển khoản, lúc đó chồng tôi đang đi tắm. Tôi vừa chuyển khoản xong thì điện thoại có ngay tin nhắn của Quỳnh. Tôi cứ nghĩ Quỳnh nhắn tin cảm ơn vợ chồng tôi, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn tôi choáng váng suýt ngất.

Quỳnh gửi vào điện thoại của chồng tôi: “Sao cho em nhiều tiền vậy, anh để dành đó còn mua nhà mua xe cho mẹ con em. Anh mau về đến thăm con trai của mình nhé!”.

Trời đất trước mắt tôi như sụp đổ. Chỉ một tin nhắn của cô bạn thân đã kết tội ngoại tình của chồng tôi. Hóa ra Quỳnh qua lại với chồng của tôi nên không bao giờ để lộ mặt người tình, càng không cho tôi biết. Chồng tôi vậy mà lại ra ngoài tìm con trai!

Tôi thật sự không ngờ bao lâu nay bị chồng và bạn thân lừa gạt mà chẳng hay biết gì. Cũng vì chồng tôi diễn quá giỏi, anh lúc nào cũng tròn vai người chồng yêu thương, chiều chuộng vợ. Còn tôi thì tin tưởng anh tuyệt đối, có bao giờ nghi ngờ anh đâu.

Giờ tôi đau đớn vô cùng khi bị chồng và bạn thân phản bội. Tôi xem họ là người thân của mình, cuối cùng họ lại cùng nhau cho tôi một nhát dao đau thấu tâm can. Tôi muốn trả thù họ, tôi muốn họ phải thống khổ như tôi, muốn họ phải hối hận mà quỳ xin tôi tha thứ. Nhưng tôi phải làm sao đây?

4 năm làm dâu chưa từng gặp mặt bố chồng, lần đầu tiên nhìn thấy ông, tôi bối rối vô cùng

4 năm làm dâu chưa từng gặp mặt bố chồng, lần đầu tiên nhìn thấy ông, tôi bối rối vô cùng

Từ khi nghe tin đó, mẹ chồng của tôi vui cả ngày, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón bố chống của tôi trở về. Tôi cũng chỉ là con dâu, chuyện của bố mẹ chồng tôi chẳng thể can thiệp. Tôi chỉ nói với chồng nếu bố chống đã trở về thì cả hai nên dọn ra ở riêng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bắt gặp vợ bước ra từ khách sạn, chồng lao đến tát, nhưng người xuất hiện phía sau khiến anh sững sờ

Bắt gặp vợ bước ra từ khách sạn, chồng lao đến tát, nhưng người xuất hiện phía sau khiến anh sững sờ

Tâm sự 9 phút trước
Khoảnh khắc thấy chồng bế đứa trẻ từ tay người phụ nữ khác, người vợ tưởng hôn nhân đã chấm hết nhưng cái kết hoàn toàn bất ngờ

Khoảnh khắc thấy chồng bế đứa trẻ từ tay người phụ nữ khác, người vợ tưởng hôn nhân đã chấm hết nhưng cái kết hoàn toàn bất ngờ

Tâm sự 10 phút trước
Chồng mất chưa đầy hai tháng, em trai anh bất ngờ muốn gánh vác mẹ con tôi, câu nói sau đó khiến tôi nghẹn ngào

Chồng mất chưa đầy hai tháng, em trai anh bất ngờ muốn gánh vác mẹ con tôi, câu nói sau đó khiến tôi nghẹn ngào

Tâm sự 17 phút trước
Lần đầu tiên giặt đồ, tôi ngẩn người rồi nức nở khi nhìn thấy "bí mật" của vợ

Lần đầu tiên giặt đồ, tôi ngẩn người rồi nức nở khi nhìn thấy "bí mật" của vợ

Tâm sự 18 phút trước
Chưa hết tang chồng, em trai anh bất ngờ xin được thay anh chăm sóc mẹ con tôi, tôi nghe mà nghẹn lòng

Chưa hết tang chồng, em trai anh bất ngờ xin được thay anh chăm sóc mẹ con tôi, tôi nghe mà nghẹn lòng

Tâm sự 18 phút trước
Chồng mới mất 50 ngày, em trai anh ngỏ ý chăm sóc mẹ con tôi, nhưng lý do phía sau khiến tim tôi thắt lại

Chồng mới mất 50 ngày, em trai anh ngỏ ý chăm sóc mẹ con tôi, nhưng lý do phía sau khiến tim tôi thắt lại

Tâm sự 19 phút trước
Từ ánh nhìn dành cho chồng tôi đến kế hoạch táo bạo của bạn thân khiến ai cũng sốc

Từ ánh nhìn dành cho chồng tôi đến kế hoạch táo bạo của bạn thân khiến ai cũng sốc

Tâm sự 19 phút trước
Giữa trời nắng như thiêu đốt, em chồng vẫn kín mít áo dài, đến khi vô tình thấy cô ấy vén tay áo, tôi chết lặng

Giữa trời nắng như thiêu đốt, em chồng vẫn kín mít áo dài, đến khi vô tình thấy cô ấy vén tay áo, tôi chết lặng

Tâm sự 24 phút trước
Đem vàng cưới bán giữa lúc cạn tiền, câu nói của chủ tiệm vàng khiến tôi xấu hổ tột cùng

Đem vàng cưới bán giữa lúc cạn tiền, câu nói của chủ tiệm vàng khiến tôi xấu hổ tột cùng

Tâm sự 27 phút trước
Tiếng gõ cửa giữa đêm đưa cháu chồng đến trước mặt tôi, câu chuyện sau đó khiến ai cũng xót xa

Tiếng gõ cửa giữa đêm đưa cháu chồng đến trước mặt tôi, câu chuyện sau đó khiến ai cũng xót xa

Tâm sự 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/7/2026, 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/7/2026, 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy áo của chị gái ướt sũng, tôi bất ngời phát hiện bí mật mà chị cố che giấu

Thấy áo của chị gái ướt sũng, tôi bất ngời phát hiện bí mật mà chị cố che giấu

Quen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò, tôi choáng váng khi lần đầu anh đưa đi ăn

Quen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò, tôi choáng váng khi lần đầu anh đưa đi ăn

Lo sốt vó khi gặp người yêu cũ khám thai cho mình nhưng anh nói một câu khiến chồng tôi vui mừng hí hửng

Lo sốt vó khi gặp người yêu cũ khám thai cho mình nhưng anh nói một câu khiến chồng tôi vui mừng hí hửng

4 năm làm dâu chưa từng gặp mặt bố chồng, lần đầu tiên nhìn thấy ông, tôi bối rối vô cùng

4 năm làm dâu chưa từng gặp mặt bố chồng, lần đầu tiên nhìn thấy ông, tôi bối rối vô cùng

Nửa đêm, anh rể gõ cửa nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt

Nửa đêm, anh rể gõ cửa nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt

Mới về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe đứa cháu ngây thơ tiết lộ một câu, tôi xách túi bỏ về

Mới về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe đứa cháu ngây thơ tiết lộ một câu, tôi xách túi bỏ về