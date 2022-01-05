Tứ đại 'mỹ nhân hàng đầu' được làng giải trí Hoa ngữ công nhận nhan sắc lẫn thực lực diễn xuất

Sao quốc tế 05/01/2022 16:07

"Tứ đại mỹ nhân hàng đầu" của làng giải trí Hoa ngữ được nhiều người hâm mộ gọi tên như Trần Hồng, Vương Tổ Hiền, Trương Mạn Ngọc và Tưởng Cần Cần.

Nhắc đến thế hệ nữ diễn viên Hoa ngữ trước đây, không ai có thể phủ nhận 4 nữ diễn viên này là "đỉnh cấp mỹ nữ" (mỹ nhân hàng đầu) nức tiếng một thời.

Trần Hồng

Trần Hồng là diễn viên kiêm nhà sản xuất Trung Quốc. Cô nổi tiếng nhất vào những năm 90 của thế kỷ trước. Thời còn trẻ, cô được tung hô là "Đệ nhất mỹ nhân đại lục", "Nữ diễn viên xinh đẹp nhất Trung Quốc" hay "Điêu thuyền đẹp nhất màn ảnh"... Nữ diễn viên nhận được sự yêu mến của khán giả qua các bộ phim như "Tam Quốc diễn nghĩa" bản 1994 (vai Điêu Thuyền), "Mai Lan Phương", "Vô cực", "Lã Bố và Điêu Thuyền"...

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Sau khi kết hôn với đạo diễn Trần Khải Ca, Trần Hồng dần từ bỏ nghề diễn, lui về làm hậu phương cho chồng và chuyển sang làm sản xuất phim. Cặp đôi này có với nhau hai con trai là Trần Dương và Trần Phi Vũ. Trong đó, Trần Phi Vũ nối nghiệp mẹ. Ở tuổi 54, Trần Hồng không còn được như xưa, nhưng chuyển sang vẻ đẹp quý phái, từng trải.

Vương Tổ Hiền

Người đẹp một thời sinh năm 1967 tại Đài Loan (Trung Quốc). Cô nổi tiếng ở Hong Kong vào những năm 1980 và 1990. Cô là một trong "Tứ đại hoa đán" của điện ảnh Hong Kong thập niên 1980 bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm, Chung Sở Hồng. Cô còn được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân châu Á".

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Sau một thời gian hoạt động trong ngành giải trí, Vương Tổ Hiền giải nghệ để sang Canada định cư. Ở tuổi 55, cô chưa từng kết hôn. Cô cũng không còn đẹp như trước, thậm chí có chút "biến dạng" bị nghi lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ.

Trương Mạn Ngọc

Trương Mạn Ngọc sở hữu nhan sắc được công nhận qua cuộc thi sắc đẹp có tiếng là Hoa hậu Hong Kong năm 1983, với giải Á hậu 1. Cô cũng lọt Top 15 Hoa hậu Thế giới năm 1983. Không chỉ xinh đẹp, Trương Mạn Ngọc còn được đánh giá là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Cô là nữ diễn viên người châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes và là sao Hoa ngữ đầu tiên đoạt giải Gấu bạc (Nữ diễn viên xuất sắc) tại Liên hoan phim quốc tế Berlin.

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Hiện tại, ở tuổi 58, Trương Mạn Ngọc vẫn "lẻ bóng". Nhan sắc cũng đi xuống, không chỉ già đi, mà thân hình gầy gò đáng báo động. Ngoài ra, Trương Mạn Ngọc đã ngừng đóng phim từ lâu, chỉ thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện giải trí công khai.

Tưởng Cần Cần

Nữ diễn viên sinh năm 1976 tại Trùng Khánh (Trung Quốc), bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1992 đến nay. Cô được yêu mến qua các bộ phim như "Bạch phát ma nữ", "Ngọa hổ tàng long", "Phong vân", "Tân anh hùng xạ điêu" bản 2003... Tên tuổi cô gắn liền với nhiều danh xưng như "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang", "Tây Thi đẹp nhất màn ảnh hoa ngữ"...

Sau khi Tưởng Cần Cần kết hôn với tài tử Trần Kiến Bân, cuộc hôn nhân của cặp đôi diễn viên vướng thị phi khi Tưởng Cần Cần bị tố là "tiểu tam" phá hoại mối quan hệ giữa Trần Kiến Bân và vợ cũ Ngô Việt.

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Bước sang tuổi 46, Tưởng Cần Cần không thay đổi quá nhiều so với thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Cô vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, gương mặt xinh đẹp, đằm thắm dù đã xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Hiện tại, cô vẫn chăm chỉ đóng phim. Những tác phẩm gần đây của người đẹp là "Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký", "Đương gia chủ mẫu".

 

 

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Từ khóa:   Vương Tổ Hiền Trương Mạn Ngọc Tưởng Cần Cần Trần Hồng sao Hoa ngữ

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