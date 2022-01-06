"Bà bầu" Park Shin Hye thu hút ánh nhìn với nhan sắc xinh đẹp khi đang ở những tháng đầu thai kỳ

Sao quốc tế 06/01/2022 08:09

Mỹ nhân "Người Thừa Kế" cho thấy nhan sắc mỹ miều với mặc mộc đáng ngưỡng mộ dù đang bước vào những tháng đầu thai kỳ.

'Bà bầu' Park Shin Hye thu hút ánh nhìn với nhan sắc xinh đẹp khi đang ở những tháng đầu thai kỳ - Ảnh 1

 

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Park Shin Hye đã đăng tải đăng tải hình ảnh mới lên mạng xã hội và gửi lời chúc mừng năm mới tới người hâm mộ. Cùng với lời chúc, "bà bầu" Park Shin Hye cũng khoe ảnh "tự sướng" bên cạnh chú cún cưng.

Trong ảnh, Park Shin Hye đang đội mũ nhưng có thể thấy nữ diễn viên để mặt mộc hoàn toàn mà không son phấn. “Bà bầu” Park Shin Hye có làn da trắng và vô cùng mịn màng.

Nhan sắc của Park Shin Hye ở những tháng đầu thai kỳ cũng được công chúng chú ý. Đa số cư dân mạng đều giành lời khen ngợi về nhan sắc không thay đổi của Park Shin Hye so với trước khi mang thai. Dù là người dễ tăng cân nhưng có thể thấy Park Shin Hye không có nhiều thay đổi lớn về ngoại hình khi mang thai.

Park Shin Hye và bạn trai Choi Tae Joon sẽ tổ chức đám cưới đơn giản, riêng tư vào ngày 22/1 trước sự chứng kiến ​​của hai bên gia đình. Như vậy là chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, nữ diễn viên nhí của bộ phim huyền thoại “Nấc thang lên thiên đường” sẽ làm vợ người ta. Việc nữ diễn viên Park Shin Hye tuyên bố kết hôn và mang thai là một bất ngờ lớn của showbiz Hàn vào cuối năm 2021.

Theo newsbeezer

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Từ khóa:   Park Shin Hye mang thai nhan sắc Park Shin Hye Park Shin Hye kết hôn

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