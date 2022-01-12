Cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ giàu cỡ nào?

Sao quốc tế 12/01/2022 15:09

Trước khi lâm vào tình cảnh bị điều tra và đóng băng tài sản trị giá 2000 tỷ đồng, Trương Đình và Lâm Thoại Dương sở hữu khối tài sản mà nhiều người ước ao.

Những ngày qua, thông tin vợ chồng diễn viên Trương Đình bị điều tra, phong tỏa khối tài sản 600 triệu nhân dân tệ (hơn 2,2 nghìn tỷ đồng) gây xôn xao dư luận. Ngay lập tức, thông tin hai vợ chồng nữ diễn viên Võ Mị Nương Truyền Kỳ sở hữu gia sản giàu tới mức độ nào đang trở thành chủ đề hot trên MXH.

Cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ giàu cỡ nào? - Ảnh 1 

Trước hết cần phải kể đển công ty TNHH Dowell Thượng Hải (gọi tắt là TST) do 2 vợ chồng cùng nhau quản lý. Theo thông tin, TST được thành lập vào năm 2013 với sản phẩm chính là mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng. Với sự phát triển của các sàn thương mại điện tử, sản phẩm của TST trở thành mặt hàng bán chạy thuộc hàng top. Trang Sinchew đưa tin, với mô hình đa cấp, cặp đôi này "cá kiếm" được số tiền lên tới 30 tỷ tệ (tương đương 106.000 tỷ đồng).

 Cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ giàu cỡ nào? - Ảnh 2 

TST bành trướng khắp mọi nơi với hàng trăm đại lý và chi nhánh khắp Trung Quốc. Đáng chú ý, năm 2018, TST thậm chí còn đứng top 1 trong top công ty đóng thuế cao nhất Thượng Hải với số tiền khủng 2,1 tỷ tệ (tương đương 7400 tỷ đồng). Có thể nói, chỉ sau 8 năm thành lập, 2 vợ chồng năm trong tay đế chế đa cấp ngàn tỷ khiến công chúng choáng nặng. 

Cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ giàu cỡ nào? - Ảnh 3

Nhờ có TST, gia sản của 2 vợ chồng người đẹp Võ Mị Nương Truyền Kỳ được ước tính lên tới hàng chục tỷ tệ (từ hàng chục tới hàng trăm ngàn tỷ đồng).

Trương Đình chưa bao giờ giấu giếm sự giàu có của gia đình mình. Không khó để tìm ra những bài phỏng vấn nữ diễn viên vui vẻ tiết lộ mình sở hữu vô số bất động sản rải rác khắp Bắc Kinh, Thượng Hải và nhiều nơi khác. Giá của mỗi căn biệt thự ít nhất là 20 triệu tệ (71 tỷ đồng).

Cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ giàu cỡ nào? - Ảnh 4 

Một trong những căn siêu biệt thự nổi tiếng nhất của 2 vợ chồng thị phi này có thể kể đến căn ở Thượng Hải, rộng tới 1600m2, trị giá 200 triệu nhân dân tệ (tương đương 717 tỉ đồng) và được trang trí vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Để sở hữu được căn biệt thự này chắc hẳn là người “lắm tiền nhiều của” thuộc hàng đại gia. 

Cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ giàu cỡ nào? - Ảnh 5

 Cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ giàu cỡ nào? - Ảnh 6

Trương Đình tự hào khoe: "Tôi thường dẫn bạn bè tới tụ tập. Thú thật là đôi lúc tôi cũng bị lạc trong chính căn nhà của mình".

Trong 1 show truyền hình, người đẹp tiết lộ nếu muốn tắm thì phải nhắn với bảo mẫu ở nhà chuẩn bị trước 2 tiếng, lý do là bởi phòng tắm quá rộng, nước tắm phải mất từng đó thời gian mới đầy.

Cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ giàu cỡ nào? - Ảnh 7

Hơn nữa, Trương Đình cũng từng cho biết rằng cô đã thiết kế một không gian mở trong chính ngôi nhà của mình với khu vườn trên cao để trồng rau,…Thậm chí, cô có thể thoải mái thư giãn trong nhà mà không cần phải đi đâu xa xôi.

Nhưng đó không phải là tất cả, căn biệt thự còn có khuôn viên sân rộng 280m2 để tha hồ đi dạo, vui chơi bất cứ lúc nào. Bể bơi rộng 160m2.

Cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ giàu cỡ nào? - Ảnh 8

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Trương Đình từng đề cập rằng cô cần 5 người chăm sóc trong cuộc sống hàng ngày một mình, bao gồm bảo mẫu, dọn dẹp, tài xế và đầu bếp. Ngay cả Trương Đình cũng rất thích ăn cay, và anh ấy có một tủ lạnh ngoại cỡ để đựng ớt. Hay cả tủ giày cũng chiếm hết ba bức tường, nhìn tủ giày của cô, nhiều tự hỏi không biết Trương Đình có mang hết được không.

Cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ giàu cỡ nào? - Ảnh 9

 Cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ giàu cỡ nào? - Ảnh 10

Trương Đình từng "vung tay" chi 1,7 tỷ tệ (6000 tỷ đồng) để mua 1 toà nhà văn phòng tại Thượng Hải, dành tặng hẳn 1 tầng cho người bạn thân Đào Hồng và 1 tầng cho người em thân thiết Minh Đạo. Ngoài ra, có tin đồn cho biết Trương Đình trả cho các nhân viên tổng số tiền 280 triệu tệ/tháng (gần 1000 tỷ đồng).

 Cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ giàu cỡ nào? - Ảnh 11

Lâm Thoại Dương cũng từng khẳng định, tài sản hiện tại của hai vợ chồng có thể sử dụng ba đời cũng không hết.

Trước đó, vào ngày 29/12, Cục Quản lý và Giám sát thị trường Thạch Gia Trang xác nhận mở 1 cuộc điều tra đối với công ty TNHH Thương mại Dowell Thượng Hải (tên gọi tắt là TST) vì hoạt động đa cấp đáng ngờ. Hiện vụ việc đã bước vào giai đoạn kiểm toán tài chính, 600 triệu tệ (bao gồm 300 triệu tệ - tương đương 1000 tỷ đồng của TST và 300 triệu tệ của 1 nhóm đại lý khác) đã bị "đóng băng" hoàn toàn.

Cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ giàu cỡ nào? - Ảnh 12

Trong 1 văn bản được thông báo trước đó, TST bị cáo buộc sử dụng các tổ chức tài chính để chuyển và che giấu các khoản tiền lớn. Được biết, gia sản của 2 vợ chồng Trương Đình được ước tính lên tới hàng chục tỷ tệ (từ hàng chục tới hàng trăm ngàn tỷ đồng). Năm 2018, công ty TST đứng top 1 trong danh sách 100 công ty nộp thuế nhiều nhất với số tiền lên tới 2,1 tỷ tệ (7400 tỷ đồng).

Trương Đình không phải là cái tên xa lạ với khán giả yêu mến phim Hoa ngữ, đặc biệt là phim cổ trang. Khi còn nổi tiếng, minh tinh 7X được mệnh danh là “ người đẹp có má lúm đồng tiền” đẹp nhất Đài Loan.

 Cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ giàu cỡ nào? - Ảnh 13

Trương Đình quen thuộc với khán giả Việt Nam qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Hoa hướng dương, Chuyện tình vượt thời gian, Trộm long tráo phụng… và gần đây nhất là Võ Tắc Thiên (Võ Mị Nương truyền kỳ),… 

Sau bộ phim Võ Mị Nương truyền kỳ vào năm 2014, Trương Đình hầu như không còn tham gia phim ảnh mà thay vào đó cô tập trung vào lĩnh vực kinh doanh. Gần đây, là lấn sân sang lĩnh vực livestream. Cô khởi nghiệp cùng chồng – tài tử một thời đình đám của Đài Loan – Lâm Thoại Dương. 

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