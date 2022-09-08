'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý San San mắc bạo bệnh, sống cô độc ở tuổi 45

Sao quốc tế 08/09/2022 17:29

Vì sức khỏe yếu, Hoa hậu Hong Kong Lý San San ở tuổi 45 đã phải thường xuyên nhập viện điều trị và ăn uống rất khó khăn.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, Lý San San vừa qua đã xuất viện sau 2 tuần điều trị vì bị tiêu chảy nặng. Sau những ngày ăn uống khó khăn, "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" bày tỏ mong muốn được ăn một chút cháo đặc.

ly san san 1
Lý San San  vừa qua đã xuất viện sau 2 tuần điều trị vì bị tiêu chảy nặng - Ảnh: Internet

Chia sẻ của Lý San San đã khiến cho công chúng đặc biệt quan tâm, nhiều người gửi lời chúc, mong cô mau chóng khỏi bệnh. Nhiều khán giả có hiểu biết về bệnh của Lý San San đã khuyên cô nên tích cực đối mặt và giữ lạc quan mới có thể giữ cho sức khỏe ổn định được.

Được biết, Lý San San đã bắt đầu điều trị bằng thuốc căn bệnh u não và trầm cảm nhưng không có tiến triển tốt. Những năm gần đây, cô thường xuyên ra vào bệnh viện vì các triệu chứng như nôn mửa, sốt cao, kém ăn... ngày càng trở nặng. Khối u nằm ở vị trí khó phẫu thuật nên cô không thể phẫu thuật, đồng thời đâu cũng là lý do mà cô gần như biến mất khỏi làng giải trí.

ly san san 2
Lý San San thời son sắc - Ảnh: Internet

Vào năm 2016, khi biết bệnh tình của mình ngày càng trở nặng, Lý San San đã quyết định bán đấu giá vương miện Hoa hậu Hong Kong 1996 với mục đích từ thiện. Cô chia sẻ: "Tôi định làm chuyện này từ vài năm trước nhưng không có đủ can đảm. Tôi hiểu sẽ có người chỉ trích hành động này nhưng tôi làm để từ thiện. Tôi tin rằng đây là hành động tốt đẹp. Đó là món quà của tôi dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn sau 20 năm đăng quang".

ly san san 3

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, Lý San San khẳng định bản thân vẫn ổn và không nhắc gì nhiều về bệnh tình tránh để mọi việc bị thổi phồng lên. Cô trấn an các fan của mình: "Đừng lo cho tôi, tôi không sao cả, không thể dễ dàng chết như thế đâu".

Ảnh: Internet

Hoa hậu Hong Kong từng bị đồn u não xuất hiện với diện mạo già nua do ảnh hưởng từ bệnh tật

Hoa hậu Hong Kong từng bị đồn u não xuất hiện với diện mạo già nua do ảnh hưởng từ bệnh tật

Sau hơn 1 thập kỷ "mất tích" khỏi làng giải trí, Hoa hậu Hong Kong Lý San San mới đây đã bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài già nua khó nhận ra.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý San San Hoa hậu Hong Kong Lý San San Sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Hong Kong từng bị đồn u não xuất hiện với diện mạo già nua do ảnh hưởng từ bệnh tật

Hoa hậu Hong Kong từng bị đồn u não xuất hiện với diện mạo già nua do ảnh hưởng từ bệnh tật

Tuổi 52 trẻ trung và xinh đẹp của Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân

Tuổi 52 trẻ trung và xinh đẹp của Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân

Hoa hậu Hong Kong Trần Pháp Dung đáp trả đanh thép khi bị đồn sắp kết hôn

Hoa hậu Hong Kong Trần Pháp Dung đáp trả đanh thép khi bị đồn sắp kết hôn

Bị bắt gặp hát trong hộp đêm để kiếm sống, Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ vướng nghi vấn 'cặp kè' đàn ông có vợ

Bị bắt gặp hát trong hộp đêm để kiếm sống, Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ vướng nghi vấn 'cặp kè' đàn ông có vợ

Hoa hậu Hong Kong Trần Pháp Dung úp mở chuyện yêu đương ở tuổi 56

Hoa hậu Hong Kong Trần Pháp Dung úp mở chuyện yêu đương ở tuổi 56

Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ ở tuổi 43 bị chê kém sắc, mất đi khí chất và thần thái sang trọng

Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ ở tuổi 43 bị chê kém sắc, mất đi khí chất và thần thái sang trọng

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI