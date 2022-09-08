Vì sức khỏe yếu, Hoa hậu Hong Kong Lý San San ở tuổi 45 đã phải thường xuyên nhập viện điều trị và ăn uống rất khó khăn.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, Lý San San vừa qua đã xuất viện sau 2 tuần điều trị vì bị tiêu chảy nặng. Sau những ngày ăn uống khó khăn, "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" bày tỏ mong muốn được ăn một chút cháo đặc.

Lý San San vừa qua đã xuất viện sau 2 tuần điều trị vì bị tiêu chảy nặng - Ảnh: Internet

Chia sẻ của Lý San San đã khiến cho công chúng đặc biệt quan tâm, nhiều người gửi lời chúc, mong cô mau chóng khỏi bệnh. Nhiều khán giả có hiểu biết về bệnh của Lý San San đã khuyên cô nên tích cực đối mặt và giữ lạc quan mới có thể giữ cho sức khỏe ổn định được.

Được biết, Lý San San đã bắt đầu điều trị bằng thuốc căn bệnh u não và trầm cảm nhưng không có tiến triển tốt. Những năm gần đây, cô thường xuyên ra vào bệnh viện vì các triệu chứng như nôn mửa, sốt cao, kém ăn... ngày càng trở nặng. Khối u nằm ở vị trí khó phẫu thuật nên cô không thể phẫu thuật, đồng thời đâu cũng là lý do mà cô gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Lý San San thời son sắc - Ảnh: Internet

Vào năm 2016, khi biết bệnh tình của mình ngày càng trở nặng, Lý San San đã quyết định bán đấu giá vương miện Hoa hậu Hong Kong 1996 với mục đích từ thiện. Cô chia sẻ: "Tôi định làm chuyện này từ vài năm trước nhưng không có đủ can đảm. Tôi hiểu sẽ có người chỉ trích hành động này nhưng tôi làm để từ thiện. Tôi tin rằng đây là hành động tốt đẹp. Đó là món quà của tôi dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn sau 20 năm đăng quang".

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, Lý San San khẳng định bản thân vẫn ổn và không nhắc gì nhiều về bệnh tình tránh để mọi việc bị thổi phồng lên. Cô trấn an các fan của mình: "Đừng lo cho tôi, tôi không sao cả, không thể dễ dàng chết như thế đâu".

Ảnh: Internet

Hoa hậu Hong Kong từng bị đồn u não xuất hiện với diện mạo già nua do ảnh hưởng từ bệnh tật Sau hơn 1 thập kỷ "mất tích" khỏi làng giải trí, Hoa hậu Hong Kong Lý San San mới đây đã bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài già nua khó nhận ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-dep-nhat-hong-kong-ly-san-san-mac-bao-benh-song-co-doc-o-tuoi-45-500805.html