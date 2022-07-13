'Ảnh đế' Kha Chấn Đông dự định giải nghệ sớm

Cảm thấy mệt mỏi với việc diễn xuất và muốn tìm kiếm cơ hội mới, Kha Chấn Đông bày tỏ mong muốn sẽ sớm giải nghệ diễn viên.

Tại Liên hoan phim điện ảnh Đài Bắc lần thứ 24 được tổ chức vào ngày 10/7 vừa qua, Kha Chấn Đông đã xuất sắc giành được ngôi vị Ảnh đế (Nam chính xuất sắc nhất). Nam diễn viên bày tỏ, giải thưởng này là nguồn động lực to lớn cho sự nghiệp của anh. Kha Chấn Đông tiết lộ ý định giải nghệ và lui về hậu trường trong lĩnh vực truyền hình - điện ảnh - Ảnh: Internet Tại buổi phỏng vấn sau lễ trao giải, Kha Chấn Đông bất ngờ tiết lộ ý định giải nghệ của mình. Khi được hỏi về nguyên nhân đưa ra quyết định này, anh cho hay bản thân đã quá mệt mỏi với việc diễn xuất nên mong muốn tìm kiếm các cơ hội mới, cụ thể là lui về hậu trường trong lĩnh vực truyền hình - điện ảnh . Vào đầu năm nay, nam tài tử đã thử sức ở vai trò đạo diễn

"Tôi không bận tâm hai chữ diễn xuất từ lâu. Tôi từng muốn rời bỏ vai trò diễn viên. Việc giành được giải Ảnh đế tại LHP Điện ảnh Đài Bắc nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Giải thưởng níu kéo tôi ở lại với nghề diễn, nhưng không biết sẽ kéo dài bao lâu." - Kha Chấn Đông nói. Kha Chấn Đông 'nên duyên' với Trần Nghiên Hy trong Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi - Ảnh: Internet Kha Chấn Đông từng gây tiếng vai toàn châu Á qua vai diễn Kha Cảnh Đằng trong bộ phim thanh xuân Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi. Tuy nhiên, anh cũng là một diễn viên "lắm tài nhiều tật" khi liên tục vướng vào các lùm xùm như lộ ảnh khỏa thân, tính cách quậy phá, đào hoa hay chấn động nhất là scandal hút thuốc phiện cùng con trai Thành Long - Phòng Tổ Danh vào năm 2014.

Sau ồn ào dùng chất cấm, Kha Chấn Đông bị khán giả tẩy chay và cấm quay lại làng giải trí. Nam diễn viên cũng vì vậy mà suy sụp đến mức trầm cảm, xin lỗi khán giả nhiều lần để được chấp nhận quay trở lại hoạt động. Kha Chấn Đông cúi đầu xin lỗi khán giả sau bê bối dùng chất cấm - Ảnh: Internet Những năm gần đây, Kha Chấn Đông đang dần khôi phục lại tên tuổi của mình ở thị trường Đài Loan với giải Ảnh đế tại Kim Mã 2021. Tuy nhiên, anh khó có cơ hội quay lại hoạt động ở Trung Quốc đại lục do lệnh cấm nghệ sĩ vướng bê bối xuất hiện trên truyền hình.

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