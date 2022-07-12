Xôn xao tin Trầm Vụn Hương Phai dự định phát sóng ở các nhà đài bị 'đổ bể', dân tình thất vọng vô cùng?

Sao quốc tế 12/07/2022 20:20

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử sẽ được lên sóng trong thời gian tới, tuy nhiên, khả năng được chiếu đài rất thấp.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử Thành Nghị đóng chính đã được cấp giấy phép chiếu mạng dành cho webdrama.

Trong khi đó, Trầm Hương Trùng Hoa, phần 2 của Trầm Vụn Hương Phai cũng đã được cấp giấy phép phát sóng không lâu sau đó. Theo nguồn tin, phần 1 của Trầm Vụn Hương Phai có 39 tập, phần 2 có 20 tập. Tổng độ dài phim có 59 tập.

Xôn xao tin Trầm Vụn Hương Phai dự định phát sóng ở các nhà đài bị 'đổ bể', dân tình thất vọng vô cùng? - Ảnh 1

Ngoài ra, Youku cũng đưa ra thông báo số lượt đặt xem trước phim đã phá 2 triệu trên nền tảng. Với những tín hiệu khả quan trên, Trầm Vụn Hương Phai hiện đang được dự đoán sẽ lên sóng trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên việc chỉ được cấp phép chiếu như một webdrama khiến nhiều khán giả yêu mến bộ phim thất vọng. 

Lý do được đưa ra là Trầm Vụn Hương Phai thuộc thể loại cổ trang mà thể loại này vốn bị hạn chế đưa lên chiếu đài. Bên cạnh đó, Trầm Vụn Hương Phai cũng từng vướng phải không ít những tranh cãi xung quanh vấn đề đạo nhái ngay trước khi được lên sóng. Điều này khiến các nhà đài lớn tỏ ra e ngại trước yêu cầu của đoàn làm phim. 

Xôn xao tin Trầm Vụn Hương Phai dự định phát sóng ở các nhà đài bị 'đổ bể', dân tình thất vọng vô cùng? - Ảnh 2

Trầm Vụn Hương Phai với sự tham gia của Dương Tử và Thành Nghị hiện đang là bộ phim nằm trong danh sách những tác phẩm sẽ lên sóng trong năm 2022. Mặc dù đã đóng máy từ lâu nhưng Trầm Vụn Hương Phai vẫn chưa chính thức có lịch chiếu. 

Bộ phim "Trường Tương Tư" xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu - mồ côi mẹ từ nhỏ, có cha nhưng lại không được ở cùng, lúc nào cũng ôm nỗi sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi. Tiểu Yêu sống một cuộc sống lưu lạc ở nhân gian, trải qua vô số kiếp nạn. Trong cơ thể Tiểu Yêu có chứa một loại sức mạnh, có tên là Trụ nhan hoa, có thể giúp nàng thay đổi hình dạng tùy ý, nhưng lại không thể biến ra được hình dạng thật sự của mình.

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