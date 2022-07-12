Hậu ồn ào lộ clip nóng, Trương Gia Hân rời bỏ showbiz

Sau sự cố lộ clip nhạy cảm, danh tiếng của Trương Gia Hân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vì vậy cô đã tạm dừng mọi hoạt động trong showbiz.

HK01 đưa tin, nữ diễn viên Trương Gia Hân quyết định tạm dừng mọi hoạt động giải trí sau bê bối lộ clip nhạy cảm và kinh doanh tình dục với người hâm mộ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì cô vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về video kia.

Trương Gia Hân quyết định tạm dừng mọi hoạt động giải trí sau bê bối lộ clip nhạy cảm - Ảnh: Internet

Giữa làn sóng chỉ trích từ dư luận, Trương Gia Hân vẫn giữ tâm trạng bình thản và vô tư. Trên tài khoản MXH của mình, nữ diễn viên vẫn đăng tải nhiều khoảnh khắc vui tươi thường ngày.

Trước đó, vào ngày 8/7, một video nhạy cảm của Trương Gia Hân đã bị phát tán trên Internet. Được biết, đoạn clip này được leak ra từ trang Patreon của cô.

Giữa làn sóng chỉ trích từ dư luận, Trương Gia Hân vẫn giữ tâm trạng bình thản và vô tư - Ảnh: Internet

Patreon là một nền tảng cho phép người dùng có thể thỏa sức sáng tạo nội dung như ảnh hoặc video và người xem phải trả phí để xem các nội dung này. Điều kiện để trở thành hội viên của nền tảng này là phải trên 18 tuổi.

Theo On, để xem được những bức ảnh độc quyền và trò chuyện với Trương Gia Hân, người hâm mộ phải chi từ 3 đến 20 USD. Còn với các hội viên thuộc nhóm VIP (1.000 USD/tháng) và Only U (10.000 USD/tháng) thì có thể được xem những hình ảnh riêng tư hơn của người đẹp và giao lưu trực tiếp với cô.

Scandal lộ clip nhạy cảm có khả năng đánh chìm đi công sức hoạt động nghệ thuật Trương Gia Hân trong suốt nhiều năm qua - Ảnh: Internet

Scandal lộ clip nhạy cảm có khả năng đánh chìm đi công sức hoạt động nghệ thuật Trương Gia Hân trong suốt nhiều năm qua. Hiện, người đẹp sinh năm 1996 đang đối mặt với làn sóng tẩy chay từ khán giả Hong Kong vì hành động không đứng đắn này của mình.

Nữ diễn viên Hong Kong Trương Gia Hân lộ clip nhạy cảm? Trong một video nhạy cảm đang được lan truyền trên Internet, nhân vật chính có ngoại hình được cho là giống với nữ diễn viên Trương Gia Hân đến 99%.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-on-ao-lo-clip-nong-truong-gia-han-roi-bo-showbiz-482543.html