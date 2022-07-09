Nữ diễn viên Hong Kong Trương Gia Hân lộ clip nhạy cảm?

Sao quốc tế 09/07/2022 11:05

Trong một video nhạy cảm đang được lan truyền trên Internet, nhân vật chính có ngoại hình được cho là giống với nữ diễn viên Trương Gia Hân đến 99%.

Theo tin tức trên On, mạng xã hội Hong Kong hiện đang lan truyền đoạn clip nóng được cho là của Trương Gia Hân. Cô gái xuất hiện trong video này mặc trang phục phản cảm, có nhiều động tác dung tục và sở hữu ngoại hình giống hệt với nữ diễn viên họ Trương.

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Cô gái trong video nhạy cảm được cho là giống với nữ diễn viên Trương Gia Hân tới 99% - Ảnh: Internet

Qua tìm hiểu, tờ On cho hay, video này bị rò rỉ từ một trang web có trả phí của Trương Gia Hân dùng để giao lưu với fan của cô. Các hội viên trên trang web này còn được phân ra theo 9 nhóm dựa trên mức độ hào phóng.

Để xem được những bức ảnh độc quyền và trò chuyện với Trương Gia Hân, người hâm mộ phải chi từ 3 đến 20 USD. Còn với các hội viên thuộc nhóm VIP (1.000 USD/tháng) và Only U (10.000 USD/tháng) thì có thể được xem những hình ảnh riêng tư hơn của người đẹp và giao lưu trực tiếp với cô.

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Trương Gia Hân bị nghi chat sex với những người dùng cao cấp trên trang web của cô - Ảnh: Internet

Vì sự việc bị phanh phui, Trương Gia Hân đang đối diện với cáo buộc chat sex. Tờ HK01 có liên lạc với nữ diễn viên nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào của cô.

Được biết, đây là scandal đầu tiên trong sự nghiệp của Trương Gia Hân nhưng đồng thời cũng có khả năng đánh chìm đi công sức hoạt động nghệ thuật của cô. Việc bị cho là có những động thái không phù hợp với "thuần phong mỹ tục" khiến người đẹp sinh năm 1996 đang đối mặt với làn sóng tẩy chay từ khán giả Hong Kong.

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