Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng nhưng chỉ cho con gái 'món đồ' này, chú rể lập tức đòi hủy hôn ngay giữa lễ đường

Tâm sự Eva 16/04/2026 16:30

Ngày tôi cưới, mẹ tôi trao cho con gái 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi tức giận muốn khóc hỏi mẹ: “Mẹ ơi con mới là con gái ruột của mẹ, vậy mà mẹ cho con vàng cưới còn không bằng một nửa của chị họ. Mẹ không sợ tụi con buồn sao?”.

Chị họ của tôi lấy chồng vào 4 năm trước. Mẹ tôi âm thầm tặng chị 15 cây vàng. Lúc đó tôi không hề biết, nghe chị khoe tôi mới thấy bất ngờ. Nhưng tôi không có ý kiến gì, mẹ muốn cho họ hàng bao nhiêu thì đó là mong muốn của mẹ.

Trước ngày tổ chức đám cưới, tôi còn nghĩ chắc mẹ sẽ cho vợ chồng tôi nhiều vàng để dành. Vì mẹ tặng chị họ những 15 cây vàng, chẳng lẽ với con gái ruột bà lại tặng ít đi sao? Chồng sắp cưới của tôi nghe thế cũng rất mong chờ. Chúng tôi cùng nhau vẽ ra những kế hoạch sẽ thực hiện sau khi trở thành vợ chồng.  

Nhưng tôi chẳng ngờ được, ngày tôi cưới, mẹ tôi trao cho con gái 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi tức giận muốn khóc hỏi mẹ: “Mẹ ơi con mới là con gái ruột của mẹ, vậy mà mẹ cho con vàng cưới còn không bằng một nửa của chị họ. Mẹ không sợ tụi con buồn sao?”.

Mẹ thấy phản ứng của tôi thì tỏ vẻ khó xử, cất 5 chỉ vàng vào túi áo. Mẹ từ từ kể một câu chuyện khiến tôi bất ngờ vô cùng.

Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng nhưng chỉ cho con gái 'món đồ' này, chú rể lập tức đòi hủy hôn ngay giữa lễ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi mẹ tôi lấy bố tôi, bà có sinh một bé gái rồi gửi cho người chị ruột không chồng nuôi giúp. Những năm sau này, mẹ âm thầm gửi tiền cho chị ruột để nuôi cô con gái đó. Ngày chị họ cưới, mẹ muốn dùng 15 cây vàng để bù đắp cho chị thiếu hụt tình cảm gia đình từ nhỏ.

Mẹ tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt, bà mong tôi hãy hiểu cho nỗi khổ của bà. Thấy mẹ mình khóc đau khổ, tôi đương nhiên không thể oán trách bà nữa. Tôi và mẹ cứ ôm nhau khóc sụt sịt ngay trong ngày cưới của tôi.

Nhưng chồng tôi thì rất tức giận, anh nói rằng mẹ tôi không nể mặt anh và gia đình. Tôi đành năn nỉ chồng hãy thông cảm vì mẹ tôi cũng có nỗi khổ riêng. Thấy con rể hăm he hủy đám cưới, mẹ tôi nói sẽ cố gắng kiếm tiền mua vàng để gửi lại hai vợ chồng tôi.

Tôi thấy mình sai quá khi nói với chồng về số vàng mẹ đã cho chị họ. Nếu tôi im lặng thì bây giờ cũng không phải lâm vào tình cảnh khó xử thế này.

Giờ tôi phải làm sao đây?

Chị dâu đi công tác 3 tháng bỗng bế về đứa bé đỏ hỏn, lời giải thích sau đó khiến anh tôi "ngã quỵ" còn mẹ tôi khóc nức nở

Chị dâu đi công tác 3 tháng bỗng bế về đứa bé đỏ hỏn, lời giải thích sau đó khiến anh tôi "ngã quỵ" còn mẹ tôi khóc nức nở

Khi mọi người hỏi dồn dập đứa trẻ là con của ai, chị dâu chần chừ rồi thở dài trả lời: “Đây là máu mủ của chồng con”. Anh trai tôi đứng bên cạnh tái mặt, run rẩy tay chân. Vì quá hoảng sợ, anh ngã sụp xuống cầu xin vợ tha thứ cho tội lỗi của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày cuối tuần 17, 18, 19 tháng 4, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, ví tiền căng phồng, giàu sang Phú Quý, sung túc no ấm

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 17/4/2026, Thần Tài trao túi quà lớn, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Sốc trước cảnh tượng người phụ nữ cầm dao phay truy đuổi cảnh sát trên phố

Video 1 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 17/4/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tài tử Châu Nhuận Phát sở hữu 8 ngôi nhà, một mảnh đất đắt giá tại Hong Kong

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Kha Chấn Đông hẹn hò, danh tính đàng gái gây bất ngờ

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Đúng 2 ngày nữa, 3 con giáp số hưởng đạp trúng mỏ vàng, được Thần Tài điểm tên xòe tay hứng tiền, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 3 loại kem đánh răng trẻ em

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn tại TP.HCM

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Xe tải chở vật liệu đâm vào cửa hàng ven đường, 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương

Video 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 17/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 16/4/2026, 3 con giáp xòe tay là hứng tiền, làm ăn trúng lớn, tậu luôn nhà lầu xe hơi trong nháy mắt

Giá vàng hôm nay, ngày 16/4/2026: Vàng SJC quay đầu giảm, mua vào- bán ra chênh nhau 4 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chị dâu đi công tác 3 tháng bỗng bế về đứa bé đỏ hỏn, lời giải thích sau đó khiến anh tôi "ngã quỵ" còn mẹ tôi khóc nức nở

Thấy chị hàng xóm khổ cực tôi thường xuyên giúp đỡ, ai ngờ ngày gặp chồng chị tôi "chết đứng" không vững

Vừa bước qua cổng nhà chồng với váy cưới trắng tinh, tôi "chết đứng" khi một đứa trẻ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Thấy bố chồng lén mua hoa về cắm, tôi tò mò đẩy cửa vào rồi "ngã quỵ" thấy người đang ngồi cạnh ông

Em chồng "tuyệt tình" đẩy tôi ra đường trắng tay để giành đất, 6 năm sau cô ta van xin tôi nhận lại toàn bộ gia sản

Đám cưới tặng vàng đeo kín người, đêm tân hôn mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng nói đúng một câu khiến con dâu "ngã quỵ"