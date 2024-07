Rộ tin 'trai đểu' Kha Chấn Đông hẹn hò với nữ idol có EQ thấp nhất Kpop

Vừa qua, Shuhua (Diệp Thư Hoa, thành viên nhóm (G)I-DLE) đã đăng ảnh mới trên trang cá nhân, với dòng trạng thái "Hey, I love you (kèm icon đôi môi đỏ)" (Tạm dịch: Này, em yêu anh). Bên dưới bài đăng của Shuhua, tài tử You Are The Apple of My Eye đã bình luận loạt icon cảm xúc mang ý nghĩa thể hiện sự hài lòng.