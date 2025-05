Bà P.T.K.T đang cùng chồng thu gom lục bình phơi trên đường trước nhà thì bất ngờ bị sét đánh trúng, dẫn tới tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 2/5, UBND xã An Nhơn cho biết, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh dẫn đến tử vong.

Cụ thể, vào lúc 16 giờ ngày 26/4, do trời chuyển mưa kèm theo sấm sét nên bà P.T.K.H (SN 1959; ngụ ấp An Thạnh, xã An Nhơn) cùng chồng gom lục bình đang phơi phía đường trước nhà.

Camera an ninh ghi lại cảnh người phụ nữ tử vong do bị sét đánh ở Đồng Tháp - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Lúc này, đứa cháu nhỏ của bà H. cũng cầm con diều chạy qua lại khu vực đó. Bà H. còn kêu đứa cháu tranh thủ vào nhà vì trời giông và sắp mưa.

Bất ngờ, tia sét đánh trúng khiến bà H. ngã ra đường. Chồng bà H. đứng gần đó đã hoảng hốt, chạy lại ôm vợ rồi đau đớn nhờ người đi đường phụ đưa bà H. vào nhà. Tuy nhiên, bà H.đã tử vong.

Bà H. được đưa vào nhà sau khi bị sét đánh tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, ngay sau sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã An Nhơn đã có mặt kiểm tra xác minh, thăm hỏi động viên và có những hỗ trợ bước đầu cho gia đình.

