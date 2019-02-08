Sau khi ly hôn, Dương Mịch lần đầu về Hong Kong thăm con gái Tiểu Gạo Nếp

Chưa hết Tết, người hâm mộ đã thấy Dương Mịch xuất hiện tại sân bay. Nhiều người cho rằng cô vội vã trở về Hong Kong để cùng con gái đón Tết.
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Sau khi ly hôn, tin tức về Dương Mịch và Lưu Khải Uy được báo giới đặc biệt quan tâm. Mới đây nhất, truyền thông Hong Kong đưa tin Lưu Khải Uy cùng bạn bè đón cái tết đầu tiên sau khi hôn nhân "đứt gánh giữa đường". Những bức hình được đăng tải cho thấy, chồng cũ của Dương Mịch đã vui vẻ trở lại.
Trong khi Lưu Khải Uy kết thúc công việc từ khá sớm về Hong Kong cùng gia đình và con gái chuẩn bị Tết thì Dương Mịch lại bận rộn đến những ngày cuối cùng của năm cũ. Trước đây, có tin đồn rằng, năm nay Dương Mịch sẽ về Hong Kong đón Tết cùng bé Tiểu Gạo Nếp nhưng cuối cùng, người đẹp họ Dương lại trở về Bắc Kinh cùng bố mẹ.
Mặc dù lịch trình công việc của Dương Mịch trong tháng 2 là quay phim và đón Tết cùng gia đình, nhưng ngày mùng Ba Tết, người hâm mộ đã bắt gặp nữ diễn viên tại sân bay chuẩn bị đi Hong Kong. Có nhiều nguồn tin cho rằng, Dương Mịch tranh thủ thời gian nghỉ Tết ngắn ngủi sang thăm con gái sau thời gian dài xa cách.
Bố Lưu Khải Uy từng chia sẻ, sau khi ly hôn, Dương Mịch và con gái thường xuyên có những cuộc điện thoại video hơn trước đây. Người hâm mộ hy vọng Dương Mịch sẽ có cơ hội và thời gian để quan tâm đến con gái Tiểu Gạo Nếp nhiều hơn.