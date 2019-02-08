Sau khi ly hôn, Dương Mịch lần đầu về Hong Kong thăm con gái Tiểu Gạo Nếp

Sau khi ly hôn, tin tức về Dương Mịch và Lưu Khải Uy được báo giới đặc biệt quan tâm. Mới đây nhất, truyền thông Hong Kong đưa tin Lưu Khải Uy cùng bạn bè đón cái tết đầu tiên sau khi hôn nhân "đứt gánh giữa đường". Những bức hình được đăng tải cho thấy, chồng cũ của Dương Mịch đã vui vẻ trở lại.

Lưu Khải Uy vui vẻ tụ tập bạn bè trong dịp năm mới

Trong khi Lưu Khải Uy kết thúc công việc từ khá sớm về Hong Kong cùng gia đình và con gái chuẩn bị Tết thì Dương Mịch lại bận rộn đến những ngày cuối cùng của năm cũ. Trước đây, có tin đồn rằng, năm nay Dương Mịch sẽ về Hong Kong đón Tết cùng bé Tiểu Gạo Nếp nhưng cuối cùng, người đẹp họ Dương lại trở về Bắc Kinh cùng bố mẹ.