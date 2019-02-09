Fan của Địch Lệ Nhiệt Ba lại khiến thần tượng của mình khó ăn khó nói với đồng nghiệp. Có vẻ năm 2019 bắt đầu không mấy suôn sẻ với mỹ nhân đến từ Tân Cương.

Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim truyền hình ăn khách “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”, nhưng cô thật sự gây ấn tượng với diễn xuất trong “Người Tình Kim Cương”. Với vai Bạch Phượng Cửu trong “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”, Địch Lệ Nhiệt Ba được xếp vào danh sách những Tiểu Hoa Đán của Cbiz. Những năm gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba tích cực tham gia nhiều chương trình truyền hình Những năm gần đây, sự nghiệp của cô phất lên như diều gặp gió. Từ phim ảnh đến các chương trình truyền hình thực tế, cô gái đến từ Tân Cương đều ghi dấu ấn sâu sắc, lượng fan hâm mộ ngày một tăng lên.

Lượng fan hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba rất khổng lồ Thế nhưng, fan hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần khiến thần tượng mình phải xấu hổ với đồng nghiệp vì những lời lẽ khiếm nhã. Có lẽ cũng chính vì lý do này, số lượng người ghét Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không phải là ít. Năm 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận nhiều gạch đá vì nhận giải Kim Ưng nhưng bị cho là không xứng đáng Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung "trù ẻo" tất cả các nữ diễn viên họ Dương đều đáng chết. Truyền thông Hoa ngữ cho biết, tài khoản mạng xã hội này là fan lớn của Địch Lệ Nhiệt Ba. Tất cả nữ diễn viên họ Dương mà người này nói đến có lẽ được gói gọn trong ba người là Dương Mịch, Dương Tử, Dương Dĩnh (Angela Baby).

Dương Mịch chính là 'sếp' của Địch Lệ Nhiệt Ba tại Gia Hành Vì giải thưởng Kim Ưng nên fan của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba có những cuộc khẩu chiến gay gắt Nhờ Angela Baby sinh con nên Địch Lệ Nhiệt Ba mới có cơ hội tham gia Running Man phiên bản Trung Quốc Trong danh sách này, Dương Mịch chính là “sếp” của Địch Lệ Nhiệt Ba tại công ty Gia Hành. Dương Dĩnh (Angela Baby) từng tham gia chương trình Running Man phiên bản Trung Quốc. Sau khi Angela Baby sinh con, Địch Lệ Nhiệt Ba chính là cái tên được chọn để thay thế cho bà xã của Huỳnh Hiểu Minh. Trong khi đó, Dương Tử là nữ diễn viên cạnh tranh trực tiếp với Địch Lệ Nhiệt Ba trong lễ trao giải Kim Ưng của đài truyền hình Hồ Nam mới đây. Fan của Địch Lệ Nhiệt Ba 'ác mồm' nói rằng những nữ nghệ sỹ họ Dương đều đáng chết Mặc dù đây chỉ là phát ngôn của fan hâm mộ, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ rất khó ăn khó nói với đồng nghiệp của mình. Trước đây không ít lần cô phải chịu hậu quả từ những phát ngôn gây sốc của fan.

Sau khi ly hôn, Dương Mịch lần đầu về Hong Kong thăm con gái Tiểu Gạo Nếp Chưa hết Tết, người hâm mộ đã thấy Dương Mịch xuất hiện tại sân bay. Nhiều người cho rằng cô vội vã trở về Hong Kong để cùng con gái đón Tết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-tru-eo-tat-ca-nu-nghe-sy-ho-duong-deu-dang-chet-dich-le-nhiet-ba-roi-vao-tinh-canh-kho-xu-314515.html