Phạm Băng Băng khoe đường cong quyến rũ trước tin đồn mang thai

Sau khi quay trở lại với showbiz, nữ diễn viên Phạm Băng Băng liên tiếp khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên với nhan sắc của mình.
- Vừa vướng tin đồn có tình mới, Phạm Băng Băng đã để lộ vòng hai to bất thường
- Triệu Vy mất 17 năm để tha thứ cho Phạm Băng Băng, nhưng cả đời không thể tha thứ cho người phụ nữ này
Sau scandal trốn thuế, người đẹp họ Phạm vướng phải làn sóng tẩy chay gay gắt đến từ người hâm mộ. Chuyện tình cổ tích giữa Phạm Băng Băng và Lý Thần cũng kết thúc sau một thời gian cùng nhau vượt qua sóng gió. Có tin đồn cặp đôi nổi tiếng từng đăng ký kết hôn, họ thông báo chia tay nhưng trên thực tế là ly hôn. Đứng trước những tin đồn này, cả Phạm Băng Băng và Lý Thần đều chưa có bất kỳ phản hồi nào.
Hơn một năm sau khi chia tay Lý Thần, rất nhiều lần Phạm Băng Băng xuất hiện với vòng hai to bất thường. Chính điều này khiến cô vướng tin đồn mang thai với đại gia. Vậy nhưng Phạm Băng Băng luôn khéo léo phủ nhận tin đồn bằng nhiều cách khác nhau.
Thời gian vừa qua nữ hoàng thị phi xứ Trung liên tiếp đốn tim fan hâm mộ bằng những tấm hình khoe nhan sắc và thân hình quyến rũ của mình. Vốn nổi tiếng với nhan sắc đậm chất Á Đông cùng làn da trắng sứ, nữ diễn viên Phạm Băng Băng từng là biểu tượng nhan sắc của Cbiz trong các sự kiện mang tầm quốc tế. Dù hiện tại đã gần 40 tuổi nhưng nữ diễn viên họ Phạm vẫn rất trẻ trung và vô cùng xinh đẹp.