Phạm Băng Băng khoe đường cong quyến rũ trước tin đồn mang thai

Sau khi quay trở lại với showbiz, nữ diễn viên Phạm Băng Băng liên tiếp khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên với nhan sắc của mình.

Sau scandal trốn thuế, người đẹp họ Phạm vướng phải làn sóng tẩy chay gay gắt đến từ người hâm mộ. Chuyện tình cổ tích giữa Phạm Băng Băng và Lý Thần cũng kết thúc sau một thời gian cùng nhau vượt qua sóng gió. Có tin đồn cặp đôi nổi tiếng từng đăng ký kết hôn, họ thông báo chia tay nhưng trên thực tế là ly hôn. Đứng trước những tin đồn này, cả Phạm Băng Băng và Lý Thần đều chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng khoe nhan sắc và vóc dáng hoàn mỹ của mình trong loạt ảnh mới

Đây như một lời đáp trả khéo léo cho tin đồn mang thai với đại gia suốt thời gian qua mà nữ diễn viên họ Phạm gặp phải

Phạm Băng Băng đốn tim fan với hàng loạt tạo hình ấn tượng

Thân hình hoàn hảo của Phạm Băng Băng xóa tan tin đồn mang thai

Hơn một năm sau khi chia tay Lý Thần, rất nhiều lần Phạm Băng Băng xuất hiện với vòng hai to bất thường. Chính điều này khiến cô vướng tin đồn mang thai với đại gia. Vậy nhưng Phạm Băng Băng luôn khéo léo phủ nhận tin đồn bằng nhiều cách khác nhau.

Mặc dù gần 40 tuổi nhưng nhan sắc Phạm Băng Băng vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp

Trước đây trong các sự kiện quốc tế, Phạm Băng Băng luôn là niềm tự hào của Trung Quốc

Dù vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ sau scandal trốn thuế nhưng Phạm Băng Băng đã dần dần quay trở lại

Mỗi khi xuất hiện Phạm Băng Băng đều trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ

Thời gian vừa qua nữ hoàng thị phi xứ Trung liên tiếp đốn tim fan hâm mộ bằng những tấm hình khoe nhan sắc và thân hình quyến rũ của mình. Vốn nổi tiếng với nhan sắc đậm chất Á Đông cùng làn da trắng sứ, nữ diễn viên Phạm Băng Băng từng là biểu tượng nhan sắc của Cbiz trong các sự kiện mang tầm quốc tế. Dù hiện tại đã gần 40 tuổi nhưng nữ diễn viên họ Phạm vẫn rất trẻ trung và vô cùng xinh đẹp.

Bị chê già nua, Phạm Băng Băng đáp trả bằng loạt ảnh đẹp tựa nữ thần Trước những lời chê bai về nhan sắc, nữ diễn viên Phạm Băng Băng vừa tung ra bộ ảnh đẹp tựa nữ thần.

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