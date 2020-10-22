Bị chê già nua, Phạm Băng Băng đáp trả bằng loạt ảnh đẹp tựa nữ thần

Sao quốc tế 22/10/2020 19:02

Trước những lời chê bai về nhan sắc, nữ diễn viên Phạm Băng Băng vừa tung ra bộ ảnh đẹp tựa nữ thần.

Mới đây, khi tham gia một sự kiện, nữ diễn viên Phạm Băng Băng khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng cho nhan sắc của thần tượng. Người đẹp họ Phạm chọn cho mình bộ trang phục màu tím cùng với lối trang điểm khá “nhừ” khiến nhan sắc của cô bị “dìm hàng”.

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Nữ diễn viên Phạm Băng Băng khiến fan lo lắng vì nhan sắc xuống cấp của mình
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Khuôn mặt lão hóa cùng thân hình phát tướng của nữ diễn viên họ Phạm là chủ đề nhận được sự chú ý của dư luận xứ Trung

Đứng trước những nghi ngờ của cộng đồng mạng về nhan sắc của mình, nữ hoàng thị phi xứ Trung đã đáp lại bằng bộ ảnh vô cùng xinh đẹp. Nhiều người nhận xét rằng dường như “nữ hoàng thảm đỏ” ngày nào đã trở lại.

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Ngay sau đó người đẹp họ Phạm đã đáp trả bằng những tấm hình đẹp tựa nữ thần
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Những năm trước, Phạm Băng Băng thường là niềm tự hào của Trung Quốc khi tham gia các liên hoan phim quốc tế
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Những bộ trang phục Phạm Băng Băng lựa chọn giúp cô trở thành 'nữ hoàng thảm đỏ'
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Giờ đây Phạm Băng Băng đang dần lấy lại tên tuổi của mình
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Nhiều người nhận xét 'nữ hoàng thảm đỏ' đã quay trở lại sau khi xem những tấm hình này của Phạm Băng Băng

Thời gian gần đây, bạn gái cũ của Lý Thần thường xuyên tham gia các sự kiện. Người đẹp họ Phạm đánh dấu sự trở lại showbiz của mình bằng một dự án phim điện ảnh. Sau hơn 2 năm bị tẩy chay vì trốn thuế, Phạm Băng Băng đã dần dần quay trở lại. Mặc dù còn vấp phải khá nhiều trở ngại trên con đường này nhưng người đẹp họ Phạm vẫn rất kiên trì.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Lý Thần nữ hoàng thị phi

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