Bị chê già nua, Phạm Băng Băng đáp trả bằng loạt ảnh đẹp tựa nữ thần

Trước những lời chê bai về nhan sắc, nữ diễn viên Phạm Băng Băng vừa tung ra bộ ảnh đẹp tựa nữ thần.
- Triệu Vy mất 17 năm để tha thứ cho Phạm Băng Băng, nhưng cả đời không thể tha thứ cho người phụ nữ này
- Chia tay hơn một năm, Phạm Băng Băng – Lý Thần lộ bằng chứng tái hợp?
Mới đây, khi tham gia một sự kiện, nữ diễn viên Phạm Băng Băng khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng cho nhan sắc của thần tượng. Người đẹp họ Phạm chọn cho mình bộ trang phục màu tím cùng với lối trang điểm khá “nhừ” khiến nhan sắc của cô bị “dìm hàng”.
Đứng trước những nghi ngờ của cộng đồng mạng về nhan sắc của mình, nữ hoàng thị phi xứ Trung đã đáp lại bằng bộ ảnh vô cùng xinh đẹp. Nhiều người nhận xét rằng dường như “nữ hoàng thảm đỏ” ngày nào đã trở lại.
Thời gian gần đây, bạn gái cũ của Lý Thần thường xuyên tham gia các sự kiện. Người đẹp họ Phạm đánh dấu sự trở lại showbiz của mình bằng một dự án phim điện ảnh. Sau hơn 2 năm bị tẩy chay vì trốn thuế, Phạm Băng Băng đã dần dần quay trở lại. Mặc dù còn vấp phải khá nhiều trở ngại trên con đường này nhưng người đẹp họ Phạm vẫn rất kiên trì.