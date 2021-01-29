Mặc dù sở hữu nhan sắc hơn người nhưng nếu đem ra so sánh các mỹ nhân Cbiz hiện tại với hình ảnh ngày xưa thì sự khác biệt là quá lớn. Ngoài diễn viên Dương Mịch , làng giải trí Hoa ngữ còn có rất nhiều mỹ nhân đẹp lên nhờ dao kéo.

Hiện tại khuôn mặt của nữ diễn viên Dương Mịch khá khác so với thuở mới vào nghề. Rất nhiều lần người đẹp họ Dương đối mặt với tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô chưa một lần lên tiếng thừa nhận.

Dương Tử

Đối diện với những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, Dương Tử luôn một mực phủ nhận

Dương Tử là nữ diễn viên nổi tiếng từ khi còn nhỏ với khuôn mặt tròn. Vậy nhưng vài năm trở lại đây, người đẹp họ Dương ngày càng thay đổi. Nhiều người nhận xét khuôn mặt Dương Tử khác biệt quá nhiều so với ngày xưa. Một vài lần có tin đồn cho rằng Dương Tử đến trung tâm thẩm mỹ để phẫu thuật nhưng cô đã phủ nhận và cho biết rằng mình đến spa chỉ để chăm sóc da mặt.

Angela Baby

Nhan sắc của Angela Baby có được là đẹp tự nhiên hay nhờ dao kéo vẫn luôn là chủ đề được netizen xứ Trung đặc biệt quan tâm

Có lẽ trong số các nữ nghệ sĩ Hoa ngữ hiện nay Angela Baby là người phải đối mặt với những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất. Thậm chí bà xã Huỳnh Hiểu Minh còn phải đến bệnh viện để chứng minh nhan sắc tự nhiên của mình. Mặc dù có kết quả từ bác sĩ nhưng điều này cũng không thể giúp Angela Baby dẹp yên dư luận.

Cúc Tịnh Y

Nhiều lần vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Cúc Tịnh Y vẫn chưa một lần thừa nhận

“Mỹ nhân 4000 năm có một” Cúc Tịnh Y cũng là một trong số các mỹ nhân Hoa ngữ gây nhiều thị phi vì nhan sắc hiện tại quá khác biệt so với thời mới tham gia làng giải trí. Đứng trước những hoài nghi của dư luận, Cúc Tịnh Y vẫn luôn khéo léo chứng minh vẻ đẹp mà mình đang sở hữu là đẹp tự nhiên.