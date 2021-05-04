'Rò rỉ' ảnh bikini hiếm thấy của đại mỹ nhân Củng Lợi 30 năm trước, nhan sắc tươi rói, vóc dáng 'phồn thực', đặc biệt vòng 1 'o ép' gây chú ý

Những hình ảnh gợi cảm của nữ diễn viên Củng Lợi 30 năm trước bất ngờ được đăng tải và đã khiến cộng đồng Cnet phải ‘xịt máu mũi’.
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Củng Lợi là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và có khả năng diễn xuất xuất sắc nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Những bộ phim có sự góp mặt của nữ diễn viên Củng Lợi như: Cao Lương Đỏ, Đèn Lồng Đỏ Treo Cao, Hoàng Kim Giáp hay Hồi Ức Của Một Geisha… không chỉ được biết đến tại Trung Quốc mà còn là những tác phẩm được giới phê bình điện ảnh thế giới đánh giá rất cao.
Mới đây, một vài hình ảnh Củng Lợi mặc bikini 30 năm về trước được đăng tải và bất ngờ hot trở lại. Nhiều người xuýt xoa trước vẻ đẹp gợi cảm của "nàng thơ" một thuở của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.
Không chỉ có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Củng Lợi từng có mối tình ồn ào gần 8 năm với đạo diễn đã có gia đình Trương Nghệ Mưu. Trong suốt những tháng năm bên cạnh Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi luôn mang danh là “kẻ thứ 3” nhưng cô vẫn đạp lên dư luận để được ở bên người mình yêu. Vì Củng Lợi, Trương Nghệ Mưu đã ly dị vợ nhưng cuối cùng cặp đôi cũng không thể đến được với nhau.
Sau khi chia tay với Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi đã từng kết hôn với một doanh nhân người Singapore nhưng hai người ly hôn sau 14 năm chung sống. Năm 2019, Củng Lợi kết hôn lần 2 với một nhà soạn nhạc người Pháp Jean-Michel Jarre, hiện tại người đẹp sống rất hạnh phúc bên chồng dù không có con.