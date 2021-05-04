'Rò rỉ' ảnh bikini hiếm thấy của đại mỹ nhân Củng Lợi 30 năm trước, nhan sắc tươi rói, vóc dáng 'phồn thực', đặc biệt vòng 1 'o ép' gây chú ý

Củng Lợi là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và có khả năng diễn xuất xuất sắc nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Những bộ phim có sự góp mặt của nữ diễn viên Củng Lợi như: Cao Lương Đỏ, Đèn Lồng Đỏ Treo Cao, Hoàng Kim Giáp hay Hồi Ức Của Một Geisha… không chỉ được biết đến tại Trung Quốc mà còn là những tác phẩm được giới phê bình điện ảnh thế giới đánh giá rất cao.

Mới đây, một vài hình ảnh Củng Lợi mặc bikini 30 năm về trước được đăng tải và bất ngờ hot trở lại. Nhiều người xuýt xoa trước vẻ đẹp gợi cảm của "nàng thơ" một thuở của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.