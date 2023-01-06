Mới đây, bộ phim hiện đại với đề tài hàng không Hướng Gió Mà Đi do Đàm Tùng Vận và Vương Khải đóng chính đã chính thức mở điểm Douban. Theo đó, xuất phát điểm của phim chỉ dừng lại ở mức 6,9 điểm với hơn 20.000 lượt vote.

Bởi so với những dự án ngôn tình tràn ngập trên màn ảnh nhỏ, Hướng Gió Mà Đi đã gây ấn tượng với hướng khai thác nội dung mới lạ hơn. Bộ phim mang đến cho khán giả nhiều câu chuyện tích cực về cuộc sống, đồng thời cung cấp một số kiến thức thú vị, lột tả những mặt khuất về ngành hàng không.

Ngay sau đó, số điểm Douban của bộ phim đã trở thành đề tài bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Theo đó, netizen cho rằng hoàn toàn không phục với số điểm mở màn này.

Bên cạnh đó, Hướng Gió Mà Đi đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Rating và chỉ số độ phổ biến của phim tăng theo từng ngày, liên tục dẫn đầu trên các trang đánh giá. Diễn xuất của cặp đôi vai chính Đàm Tùng Vận - Vương Khải cũng được đánh giá cao.

Nhiều khán giả cho rằng Đàm Tùng Vận - Vương Khải có phản ứng hóa học rất tốt, Đàm Tùng Vận thể hiện trọn vẹn hình ảnh Trình Tiêu xinh đẹp, đáng yêu, luôn tràn đầy năng lượng và muốn cống hiến hết mình cho công việc. Còn Vương Khải thì luôn khiến khán giả cảm thấy yên tâm bởi sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng và tài giỏi.

Chính bởi những yếu tố trên, khi bộ phim nhận về số điểm 6,9 nhiều khán giả đã tỏ ra bất bình: "Không phục cái điểm này nha"; "Phim hay hơn số điểm này nhiều"; "Phim phải 7,5+ mới đúng"...

Hướng Gió Mà Đi khai thác đề tài về những người trẻ làm việc trong ngành hàng không. Hai nhân vật chính là phó bộ trưởng của bộ hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình (Vương Khải) và phi hành viên Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận).

Trên con đường phấn đấu cho sự nghiệp, Cố Nam Đình và Trình Tiêu đã vượt qua rất nhiều gian nan, thử thách. Vì công việc có quá nhiều áp lực nên đã có không ít lần Cố Nam Đình - Trình Tiêu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng trên hết, bằng sự tử tế, chân thành, họ đã cùng nhau vượt qua tất cả. Cuối cùng, hai nhân vật đã hoàn thành những mục tiêu của đời mình, đồng thời phát triển câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc.