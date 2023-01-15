Lưu Hạo Tồn diễn cảnh khóc được khen ngợi hết lời ở phim trường Ly Tâm Lực, netizen xuýt xoa 'khóc rung động lòng người là có thật'

Sao quốc tế 15/01/2023 10:50

Dù chỉ là những hình ảnh leak từ phim trường nhưng nhiều khán giả đã dành lời khen cho phân cảnh khóc của Lưu Hạo Tồn đã chạm đến cảm xúc người xem.

Dự án phim ngôn tình hiện đại Ly Tâm Lực, chuyển thể từ tiểu thuyết Chệch Quỹ Đạo của tác giả Priest là bộ phim đánh dấu lần đầu tham gia đóng phim truyền hình của Lưu Hạo Tồn. Trong phim này, "Mưu nữ lang" sẽ đóng cặp với nam thần thanh xuân Lâm Nhất

Lưu Hạo Tồn diễn cảnh khóc được khen ngợi hết lời ở phim trường Ly Tâm Lực, netizen xuýt xoa 'khóc rung động lòng người là có thật' - Ảnh 1

Vừa qua, những hình ảnh leak cảnh khóc của Lưu Hạo Tồn tại phim trường Ly Tâm Lực đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Theo đó, đa số mọi người đều nhận xét rằng Lưu Hạo Tồn khi diễn cảnh khóc vừa xinh đẹp, vừa đáng thương. Cô ấy có đôi mắt to tròn, long lanh thể hiện cảm xúc tốt. Khi khóc gương mặt thể hiện được sự đau buồn khiến người ta động lòng chỉ muốn chở che.

Lưu Hạo Tồn diễn cảnh khóc được khen ngợi hết lời ở phim trường Ly Tâm Lực, netizen xuýt xoa 'khóc rung động lòng người là có thật' - Ảnh 2

Lưu Hạo Tồn diễn cảnh khóc được khen ngợi hết lời ở phim trường Ly Tâm Lực, netizen xuýt xoa 'khóc rung động lòng người là có thật' - Ảnh 3

Lưu Hạo Tồn diễn cảnh khóc được khen ngợi hết lời ở phim trường Ly Tâm Lực, netizen xuýt xoa 'khóc rung động lòng người là có thật' - Ảnh 4

Lưu Hạo Tồn diễn cảnh khóc được khen ngợi hết lời ở phim trường Ly Tâm Lực, netizen xuýt xoa 'khóc rung động lòng người là có thật' - Ảnh 5

Lưu Hạo Tồn diễn cảnh khóc được khen ngợi hết lời ở phim trường Ly Tâm Lực, netizen xuýt xoa 'khóc rung động lòng người là có thật' - Ảnh 6

Lưu Hạo Tồn diễn cảnh khóc được khen ngợi hết lời ở phim trường Ly Tâm Lực, netizen xuýt xoa 'khóc rung động lòng người là có thật' - Ảnh 7

Từ những hình ảnh hậu trường trước đó của bộ phim Ly Tâm Lực, cặp đôi diễn viên chính Lưu Hạo Tồn - Lâm Nhất nhiều lần "đốn tim" khiến dân tình vì bùng nổ cảm giác couple tình đầu. Hai visual cùng hợp tác đã mang đến những hình ảnh mãn nhãn. 

Nam diễn viên còn lên hot search nhờ đôi chân dài miên man, nhan sắc như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Không khác gì Lâm Nhất, Lưu Hạo Tồn cũng là nhân tố gây bất ngờ bởi chẳng ai nghĩ cô nàng lại có viber thanh xuân vườn trường mạnh như vậy. Khi đứng cùng Lâm Nhất, Lưu Hạo Tồn cho thấy khả năng tạo couple cực tốt, mang đến những hình ảnh đẹp như poster phim dù chỉ là những khoảnh khắc chụp lén của paparazzi. Cả hai được kỳ vọng sẽ trở thành một cặp đôi ngôn tình xuất sắc trên màn ảnh vì đều sở hữu ngoại hình, diễn xuất thu hút, hợp với hình tượng nhân vật. 

Lưu Hạo Tồn diễn cảnh khóc được khen ngợi hết lời ở phim trường Ly Tâm Lực, netizen xuýt xoa 'khóc rung động lòng người là có thật' - Ảnh 8

Ly Tâm Lực là bộ phim thuộc thể loại hiện đại chứa các yếu tố về không gian tưởng tượng và vượt thời không. Theo đó nội dung phim chủ yếu xoanh quanh câu chuyện trưởng thành, quá trình thích nghi cũng như vượt lên chính mình của nữ chính Giang Hiểu Viện (Lưu Hạo Tồn). Theo giới thiệu, trong Chệch Quỹ Đạo chứa đựng vô số không gian song song giống y hệt như vũ trụ chúng ta đang sinh sống, Giang Hiểu Viện ở không gian khác là một cô gái nhà giàu kiêu ngạo nhưng ở không gian này lại có hoàn cảnh sống trái ngược, nghèo khổ và khó khăn hơn.

Rõ ràng cùng là một người nhưng ở hai thời không khác nhau lại mang hai thân phận hoàn toàn khác biệt. Trong quá trình tìm kiếm sự thật, phải tìm ra hướng đi cho bản thân, cô luôn nhận được sự giúp đỡ của nam thần Kỳ Liên (Lâm Nhất) vừa có nhan sắc, vừa có gia thế. 

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Loạt ảnh hậu trường phim "Ly Tâm Lực", Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất "bùng nổ" cảm giác của những cặp đôi tình đầu.

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