Cảnh quay ngọt ngào dưới tuyết như 'xé sách bước ra' của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn khiến ai nhìn cũng phải thổn thức

Sao quốc tế 23/12/2022 11:23

Chỉ mới là những hình ảnh leak ra từ hậu trường của bộ phim Ly Tâm Lực nhưng ai cũng phải công nhận màn chemistry cực đỉnh của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn.

Mới đây, bộ phim Ly Tâm Lực với sự tham gia của 2 diễn viên trẻ Lâm NhấtLưu Hạo Tồn là một trong những bộ phim ngôn tình hiện đại nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả trong suốt thời gian qua. 

Mới đây, những hình ảnh leak ra từ phim trường Ly Tâm Lực đã khiến netizen "đứng ngồi không yên" vì nhan sắc lẫn độ đẹp đôi của hai diễn viên chính khi đang ghi hình cho một phân đoạn dưới trời tuyết rơi, cả hai trò chuyện rất vui vẻ. 

Cảnh quay ngọt ngào dưới tuyết như 'xé sách bước ra' của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn khiến ai nhìn cũng phải thổn thức - Ảnh 1

Cảnh quay ngọt ngào dưới tuyết như 'xé sách bước ra' của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn khiến ai nhìn cũng phải thổn thức - Ảnh 2

Nhìn vào hình ảnh trên ai cũng phải đồng ý rằng tuy chất lượng ảnh thấp nhưng visual của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn thật sự "không đùa được đâu". Lâm Nhất với chiều cao hoàn hảo đứng cạnh Lưu Hạo Tồn có cảm giác thanh xuân vườn trường cho thấy khả năng tạo couple cực tốt, mang đến những hình ảnh đẹp như poster phim dù chỉ là những khoảnh khắc chụp lén của paparazzi.

Cảnh quay ngọt ngào dưới tuyết như 'xé sách bước ra' của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn khiến ai nhìn cũng phải thổn thức - Ảnh 3

Cảnh quay ngọt ngào dưới tuyết như 'xé sách bước ra' của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn khiến ai nhìn cũng phải thổn thức - Ảnh 4

Cảnh quay ngọt ngào dưới tuyết như 'xé sách bước ra' của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn khiến ai nhìn cũng phải thổn thức - Ảnh 5

Sự ngọt ngào của cặp đôi lại thêm khung cảnh lãng mạn giữa trời tuyết rơi đã tạo nên những thước ảnh vô cùng mãn nhãn chuẩn nét nam nữ chính trong truyện ngôn tình. 

Dự án Ly Tâm Lực, chuyển thể từ tiểu thuyết Chệch Quỹ Đạo của tác giả Priest. Nội dung phim kể về quá trình vươn lên, vượt qua khó khăn của cô nàng Giang Hiểu Viện. Từ một vụ âm mưu, cô gái nhà giàu hung hăng vênh váo Giang Hiểu Viện đã biến thành "bản thân mình" ở một thời không khác nhưng lại có hoàn cảnh sống trái ngược, nghèo khổ và khó khăn hơn. Trong quá trình tìm kiếm sự thật, cô luôn nhận được sự giúp đỡ của nam thần Kỳ Liên vừa có nhan sắc, vừa có gia thế. 

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Loạt ảnh hậu trường phim "Ly Tâm Lực", Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất "bùng nổ" cảm giác của những cặp đôi tình đầu.

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