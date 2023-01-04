Dù độ nổi tiếng không bằng, Vương Nhất Bác vẫn đạt được thành tích 'khủng' trước Tiêu Chiến

Sao quốc tế 04/01/2023 11:35

Nhờ "bom tấn đam mĩ" Trần Tình Lệnh thành công nhất 2019, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gia nhập hàng ngũ đỉnh lưu lượng của làng giải trí Hoa ngữ.

Trần tình lệnh với sự tham gia của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác là bộ phim từ "phim 3 xu" bị hắt hủi đến "bom tấn đam mĩ" thành công nhất 2019. Dự án được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu từng thu hút lượng lớn người theo dõi vào thời điểm lên sóng, cho đến giờ đây vẫn là một trong những bộ phim hot nhất của Tencent.  

Trần tình lệnh là phim chiếu mạng hot nhất năm 2019, dễ dàng thu về 8,2  diểm trên Douban và điểm nhiệt độ là 110,47. Không chỉ thế, Trần tình lệnh đã phổ biến rộng rãi ra cả các nước trong khu vực châu Á. Trần tình lệnh còn trở thành phim Trung Quốc đầu tiên lọt vào Top 50 phim truyền hình hot nhất toàn cầu trên Tumblr 2019, do Billboard bình chọn.

Dù độ nổi tiếng không bằng, Vương Nhất Bác vẫn đạt được thành tích 'khủng' trước Tiêu Chiến - Ảnh 1

Sau thành công vang dội của Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gia nhập hàng ngũ đỉnh lưu lượng của Cbiz. Ngoại hình điển trai, liên tục có phim mới giúp hai chàng mỹ nam này thu về ngày càng nhiều người hâm mộ.

Mới đây, chàng Lam Trạm của Trần Tình Lệnh đã làm được điều “người anh em” Ngụy Vô Tiện không thể thực hiện. Cụ thể, Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) đã công bố danh sách 10 diễn viên Trung Quốc phổ biến/được yêu thích nhất trên thị trường quốc tế năm 2022.

Dù độ nổi tiếng không bằng, Vương Nhất Bác vẫn đạt được thành tích 'khủng' trước Tiêu Chiến - Ảnh 2

Theo như danh sách được đưa ra, những cái tên góp mặt gồm Thành Long, Châu Nhuận Phát, Chương Tử Di, Dương Dương, Củng Lợi, Lưu Diệc Phi, Thành Nghị, Vương Nhất Bác, Vương Hạc Đệ và Địch Lệ Nhiệt Ba.

 

Như vậy, trong top 10 do Thời báo Hoàn Cầu đưa ra hoàn toàn không có tên Tiêu Chiến dù trong năm 2022 vừa qua bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn cũng rất nổi tiếng. Trong khi đó, Vương Nhất Bác lại chễm chệ ở top 8 khiến fan không khỏi tự hào. Trong năm vừa qua, chàng mỹ nam 9x này không chỉ có dự án phim chính kịch lên sóng mà còn liên tiếp đóng phim điện ảnh và tham gia các chương trình tống nghệ.

 

Như vậy, dù không nổi tiếng bằng Tiêu Chiến, thế nhưng trên thị trường quốc tế Vương Nhất Bác lại được xếp chung mâm cùng dàn diễn viên gạo cội.

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Mới đây, Sohu công bố "Tứ đại đỉnh lưu Cbiz trong năm 2022" là các sao nam là Vương Hạc Đệ, Ngô Lỗi, Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác.

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