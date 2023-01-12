Vương Nhất Bác gặp 'biến căng' vào đầu năm, phải nhờ đến pháp luật can thiệp

Sao quốc tế 12/01/2023 07:15

Mới đây, công ty quản lý của Vương Nhất Bác đã chính thức đưa ra văn bản thông báo về việc sẽ nhờ Pháp luật can thiệp vào vấn đề gần đây của nam ca sĩ.

Gần đây, công ty quản lý của Vương Nhất Bác đã chính thức đưa ra văn bản thông báo về việc sẽ nhờ Pháp luật can thiệp vào vấn đề gần đây của nam ca sĩ.

Cụ thể, Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Giải trí Nhạc Hoa Bắc Kinh cho biết trong cuối năm ngoái, mạng xã hội xuất hiện một số tài khoản đưa những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nghệ sĩ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gặp 'biến căng' vào đầu năm, phải nhờ đến pháp luật can thiệp - Ảnh 1

Đến đầu năm nay, những bài viết tiếp tục được lan truyền khiến cho câu chuyện ngày càng đi xa hơn. Hiện tại, công ty đã thu thập chứng cứ và gửi đến cơ quan Pháp luật, sau khi xem xét đã xác nhận sẽ đăng ký lập án. Công ty cho biết đã tiến hành việc xác định nhân dạng của tài khoản trên và sẽ Pháp luật sẽ yêu cầu triệu tập khi cần xem xét, điều tra. Người này được yêu cầu xin lỗi, bồi thường danh dự vì đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Vương Nhất Bác.

Bên cạnh Quyền bảo vệ danh dự, những hành vi khác của người này vẫn đang được xem xét có phạm pháp hay không. Công ty cho biết sẽ ủy thác toàn bộ quy trình làm việc cho luật sư và sẽ làm tới cùng để bảo vệ quyền lợi cho Vương Nhất Bác cũng như răn đe những người tung tin sai sự thật.

Vương Nhất Bác gặp 'biến căng' vào đầu năm, phải nhờ đến pháp luật can thiệp - Ảnh 2

Ngay sau khi vụ việc diễn ra, người hâm mộ không khỏi dành lời khen cho phía công ty đã bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ trước những sự tấn công của anti-fan.

Sở hữu ngoại hình điển trai, lại có phim bạo chống lưng là Trần Tình Lệnh giúp Vương Nhất Bác trở thành một trong những nam diễn viên đắt giá nhất Cbiz hiện nay. Sau khi tạo tiếng vang nhờ một loạt phim truyền hình, thời gian gần đây, chàng mỹ nam 9x này chỉ tập trung vào các dự án điện ảnh. 

Trường Không Chi Vương của Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ tung poster mới và xác nhận lịch ra rạp

Trường Không Chi Vương của Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ tung poster mới và xác nhận lịch ra rạp

Mới đây, mạng xã hội đưa ra thông tin dự án điện ảnh Trường Không Chi Vương (Vua Của Bầu Trời) do Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ đóng chính đã chính thức phát hành poster mới và xác nhận lịch chiếu ở các rạp vào mùa hè năm nay.

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