Không tái hợp cùng 'tình cũ' Tống Dật, Vương Nhất Bác quyết định 'nên duyên mới' với Lý Thấm trong Quang Minh Chi Lộ?

Sau thành công vang dội của Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác gia nhập hàng ngũ đỉnh lưu lượng của Cbiz. Ngoại hình điển trai, khả năng diễn xuất ổn chính là những lý do giúp Vương Nhất Bác liên tục có kịch bản phim mới gửi đến tay.

Thông tin trên càng trở nên xác thực hơn khi được biết, bộ phim sẽ quay tại Thượng Hải và lấy bối cảnh tại Thượng Hải năm 1928 và hiện tại Vương Nhất Bác và Lý Thấm hiện tại đều đã có mặt tại địa điểm này.

Vừa qua, sau thời gian tập trung cho mảng điện ảnh, một blogger xứ Trung đăng bài tiết lộ Vương Nhất Bác nhiều khả năng sẽ góp mặt trong Quang Minh Chi Lộ ( Trường Phong Phá Lãng ) thuộc dòng phim niên đại, chiến tranh tình báo, khai máy vào ngày 6/1/2023 và đến ngày 7/1 sẽ tuyên bố dàn diễn viên.

Bộ phim truyền hình cấp S+ "Quang Minh Chi Lộ" có tên ban đầu là Trường Phong Phá Lãng. Theo một nguồn tin khác, đây là bộ phim song nam chủ với sự tham gia diễn xuất của Vương Nhất Bác, Lý Thấm và Vương Dương.

Trước đó không lâu, cũng có nhiều tin đồn Tống Dật được cho sẽ đảm nhận vai nữ chính trong dự án này. Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn để Vương Nhất Bác và Tống Dật tái hợp. Bởi sau lần "nên duyên' ở tác phẩm Phong Khởi Lạc Dương, cặp đôi này từng nhận được khá nhiều tình cảm của khán giả.

Sắp tới đây, vào ngày mùng 1 Tết, dự án phim điện ảnh Vô Danh có sự tham gia của Vương Nhất Bác sẽ chính thức được công chiếu. Vừa qua, ekip đoàn phim cũng đã công bố teaser mới nhất hé lộ những hình ảnh đầu tiên của dàn diễn viên chính Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác, Vương Truyền Quân.

Trong đó tạo hình mặc vest dân quốc cùng với loạt động tác mặc vest hay chỉnh tay áo và đồng hồ của Vương Nhất Bác khiến cho các chị em không khỏi cảm thán quá ngầu và thần thái. Có ý kiến nhận xét tạo hình này toát ra khí chất phản diện, cho cảm giác nửa chính nửa tà, khiến người xem khó đoán thân phận thực sự của nhân vật mà Vương Nhất Bác đảm nhận.