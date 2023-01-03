Dân tình xót xa khi Vương Nhất Bác bị thương vì giẫm đinh trên sân khấu

Sao quốc tế 03/01/2023 17:35

Trong Gala Giao thừa của đài Đông Phương, Vương Nhất Bác nhận được sự chú ý khi để chân trần thể hiện tiết mục múa đương đại.

Trong Gala Giao thừa của đài Đông Phương, Vương Nhất Bác đã đi chân trần để thể hiện tiết mục múa đương đại. Vốn nổi tiếng với khả năng nhảy Hiphop, thế nên khi chứng kiến Vương Nhất Bác nhảy đương đại, nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì sự uyển chuyển, điệu nghệ của nam ca sĩ.

Dân tình xót xa khi Vương Nhất Bác bị thương vì giẫm đinh trên sân khấu - Ảnh 1Dân tình xót xa khi Vương Nhất Bác bị thương vì giẫm đinh trên sân khấu - Ảnh 2Dân tình xót xa khi Vương Nhất Bác bị thương vì giẫm đinh trên sân khấu - Ảnh 3Dân tình xót xa khi Vương Nhất Bác bị thương vì giẫm đinh trên sân khấu - Ảnh 4

Trước khi Vương Nhất Bác xuất hiện, rating đài Đông Phương ở ngưỡng 0.96%. Đến khi nam nghệ sĩ vừa xuất hiện được vài giây, rating của nhà đài lập tức tăng nhanh, phá vỡ cột mốc 1%. Không hát hay nhảy hiện đại làm bùng cháy sân khấu nhưng màn biểu diễn cảm xúc của nam nghệ sĩ vẫn thu hút lượng lớn khán giả theo dõi.

Đồng thời, cái tên Vương Nhất Bác đã leo thẳng lên No.1 Hot search bảng chung và bảng giải trí với hashtag Vương Nhất Bác đi chân trần nhảy múa. Thành tích này khiến cho người hâm mộ Vương Nhất Bác vô cùng hạnh phúc vì đã khép lại một năm quá rực rỡ với nam ca sĩ.

Dân tình xót xa khi Vương Nhất Bác bị thương vì giẫm đinh trên sân khấu - Ảnh 5

 

Tuy nhiên, những hình ảnh chưa được công bố của Vương Nhất Bác về tiết mục này đã khiến người hâm mộ vô cùng xót xa. Cụ thể, trong một số hình ảnh zoom cận vào tay và chân của Vương Nhất Bác, có thể dễ dàng nhận thấy những vết thương còn đang rướm máu.

Theo một số cư dân mạng, họ phát hiện sân khấu có đinh và Vương Nhất Bác đã giẫm phải. Tuy nhiên trên sân khấu, nam ca sĩ tỏ ra như không có chuyện gì. Nhưng với mong muốn cống hiến tiết mục cho người hâm mộ, nam ca sĩ đã cố gắng trình diễn một cách tự tin và hoàn hảo nhất. Có thể thấy được khi được sống với đam mê, Vương Nhất Bác hầu như chẳng còn bận tâm đến điều gì có thể cản bước mình.

 

Chính vì vậy, nhiều khán giả đã tỏ ra bất bình với thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của BTC chương trình. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác lại không hề tỏ ra khó chịu, nam ca sĩ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh sau tiết mục của mình.

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