Tạo hình dân quốc 'mãn nhãn' của Trương Tịnh Nghị và Vương Nhất Bác trong phim điện ảnh Vô Danh

Sao quốc tế 05/01/2023 15:16

Không ít khán giả phải xuýt xoa trước nhan sắc đẹp mê mẩn của Trương Tịnh Nghi và Vương Nhất Bác khi sánh đôi cùng nhau.

Sau thành công của bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, Trương Tịnh Nghi đã dần thoát khỏi hình ảnh trong trẻo, ngọt ngào của "công chúa Chu Vận" để tiếp tục những dự án mới. Bên cạnh phim truyền hình Anh Ấy Bước Ra Từ Ngọn Lửa đóng cùng Hoàng Cảnh Du, Trương Tịnh Nghi tiếp tục sẽ tham gia vào phim điện ảnh Vô Danh - có sự tham gia của Vương Nhất Bác và siêu sao Lương Triều Vỹ.

Tạo hình dân quốc 'mãn nhãn' của Trương Tịnh Nghị và Vương Nhất Bác trong phim điện ảnh Vô Danh - Ảnh 1

Mới đây, hình ảnh mới nhất của Trương Tịnh Nghi vừa được chia sẻ, hé lộ tạo hình vô cùng mãn nhãn của cô nàng. Trong ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên sánh đôi cùng mỹ nam Vương Nhất Bác trong tạo hình dân quốc nhanh chóng gây chú ý. 

Tạo hình dân quốc 'mãn nhãn' của Trương Tịnh Nghị và Vương Nhất Bác trong phim điện ảnh Vô Danh - Ảnh 2

Có thể thấy, dù chất lượng hình ảnh không được rõ nét nhưng cả hai diễn viên lại cực kỳ khí chất và thu hút trong lần nhìn đầu tiên. Đặc biết cư dân mạng nhận xét, Trương Tịnh Nghi có những nét đẹp cổ điển, trong trẻo của những mỹ nhân thời xưa, nên trong tạo hình thời dân quốc, thực sự ngôi sao sinh năm 1999 quá hợp.

Tạo hình dân quốc 'mãn nhãn' của Trương Tịnh Nghị và Vương Nhất Bác trong phim điện ảnh Vô Danh - Ảnh 3

Còn về Vương Nhất Bác, trông nam diễn viên đầy sự lạnh lùng và mạnh mẽ. Netizen đã không khỏi phấn khích khi tạo hình được tiết lộ, sự nam tính này khiến mọi người không thể rời mắt. Thần thái, ánh mắt đều ngập tràn sự mãnh liệt tạo cảm giác cuốn hút người nhìn. 

Tạo hình dân quốc 'mãn nhãn' của Trương Tịnh Nghị và Vương Nhất Bác trong phim điện ảnh Vô Danh - Ảnh 4

Phim điện ảnh Vô Danh là dự án lớn do Bona sản xuất. Được biết bộ phim do Trình Nhĩ làm đạo diễn kiêm biên kịch. Ngay từ khi công bố, dự án đã thu hút sự chú ý khi quy tụ dàn cast hùng hậu, đình đám như: Lương Triều Vỹ, Châu Tấn, Vương Nhất Bác, Huỳnh Lỗi, Vương Truyền Quân, Đại Bằng và Trương Tịnh Nghi. Đây cũng là dự án đánh dấu màn hợp tác giữa Trương Tịnh Nghi và cô giáo Châu Tấn.

Tạo hình dân quốc 'mãn nhãn' của Trương Tịnh Nghị và Vương Nhất Bác trong phim điện ảnh Vô Danh - Ảnh 5

Nội dung Vô Danh kể về những gián điệp nằm vùng trong thời kháng chiến chống Nhật trong thời kỳ Thế chiến thứ 2. Họ là những người bất chấp nguy hiểm cũng như tính mạng bản thân để truyền tin tình báo, một lòng bảo vệ Tổ quốc bằng nhiệt huyết của mình.

Vô Danh sẽ được công chiếu tại rạp ở Trung vào mùng 1 Tết Âm Lịch 2023.

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