Nghi vấn Trương Nghệ Hưng bị Vương Nhất Bác và Lương Triều Vỹ 'lấn lướt' ngay đầu năm

Mới đây, lùm xùm xoay quanh 2 cái tên Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác đang khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.
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Mới đây, chương trình đêm giao thừa của đài Đông Phương tối qua vốn dĩ tiết mục của Trương Nghệ Hưng sẽ là màn trình diễn “áp trục” vào đúng lúc 0 giờ ngày 1/1/2023 theo như lúc công bố chính thức danh sách liệt kê các tiết mục. Tuy nhiên, Trương Nghệ Hưng lại bị đẩy lên diễn sớm trước vài phút, đến 0h thì đổi thành tuyên truyền phim điện ảnh “Vô Danh” của Vương Nhất Bác.
Ngay sau đó, phía Studio Trương Nghệ Hưng đăng tải bài viết: "Áp trục hay không không quan trọng, điều quan trọng là sang năm mới rồi, phải tiếp tục nhiệt tình yêu sân khấu cùng BOSS Trương Nghệ Hưng, dùng thực lực nói chuyện, thẳng thắn vô tư thành thật, quang minh chính đại đi về phía trước! Đồng thời chúc các bạn có một năm mới hạnh phúc! Năm 2023, nguyện cầu tất cả chúng ta đều gặp được những người tốt, theo đuổi những ước mơ tốt đẹp, bước đi trên những con đường tốt đẹp và gặt hái được cuộc sống siêu tuyệt vời! Chúc mừng năm mới, năm mới tươi sáng, năm mới tươi đẹp! Mong mọi người tận hưởng những ngày nghỉ thật vui vẻ, sau đó cùng nhau cố lên trong năm mới nha!".
Bởi vì các nghệ sĩ Cbiz thường xem trọng việc "áp trục" trong các chương trình, nhất là các sự kiện lớn. Đây là tiết mục diễn cuối, được xem như là "con át chủ bài" của đài, cũng là tiết mục quan trọng nhất để nói lên địa vị của người diễn. Do đó, nhiều người cho rằng bài "áp trục" này nghi vấn ám chỉ chuyện quảng cáo phim của Vương Nhất Bác lên lúc 0 giờ ngày 1/1/2023.
Cụ thể, trên sân khấu, hai tiết mục của Trương Nghệ Hưng vẫn đủ 6 phút hơn và người dẫn chương trình nhấn mạnh áp trục đêm nay là Trương Nghệ Hưng, sau đó lại bị đẩy lên sớm vài phút nên phần quảng cáo của phim điện ảnh "Vô Danh" do Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác đẩy thẳng lên sớm vài phút so với dự kiến, khiến blogger thắc mắc có phải bài đăng của PLV Trương Nghệ Hưng có đang ám chỉ Vương Nhất Bác hay không.
Bên cạnh đó, người hâm mộ của Trương Nghệ Hưng cũng đăng tải rating của đài Đông Phương khi Trương Nghệ Hưng biểu diễn tăng lên khá cao, nhấn mạnh với "sức nóng" tên tuổi, lưu lượng của nam ca sĩ.