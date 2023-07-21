Nhan sắc con trai hoa hậu Lý Gia Hân đang thu hút sự chú ý của công chúng: Liệu có thừa hưởng được gen tốt của mẹ?

Cậu bé 12 tuổi Hứa Kiến Đồng, con trai diễn viên Lý Gia Hân, bị nhận nhiều bình phẩm không hay về ngoại hình.

Trên Instagram, Lý Gia Hân đăng ảnh cả gia đình tới London xem thi đấu quần vợt, trong khuôn khổ Giải vô địch quần vợt Wimbledon 2023. Ngoài đăng hình hai vợ chồng, Lý Gia Hân đăng ảnh con trai Hứa Kiến Đồng, gây chú ý. Ở tuổi 12, cậu bé trổ mã, râu ria mọc lún phún, răng cửa chưa "vào phom", mặc âu phục trang trọng. Hình ảnh con trai 12 tuổi của Lý Gia Hân gây chú ý Sau khi bức ảnh được chia sẻ, nhiều khán giả bình luận rằng Lý Gia Hân xinh đẹp nhưng tiếc là con trai cô không được như vậy. Một số còn bình phẩm khiếm nhã, cho rằng cậu bé Hứa Kiến Đồng xấu trai, thiếu nam tính, lãng phí gen tốt của mẹ... Số khác cho rằng dù chưa đẹp trai, con nhà Lý Gia Hân đã thành công khi "sinh ra ở vạch đích".

Nhiều bình luận không hay về nhan sắc cậu bé xuất hiện trong bài đăng của hoa hậu Hứa Kiến Đồng là con trai duy nhất của hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân và doanh nhân Hứa Tấn Hanh. Ngay từ khi sinh ra, cậu bé được gia đình bảo vệ rất kỹ, ít xuất hiện trước công chúng. Chỉ từ sau năm 10 tuổi, cậu bé mới thường xuyên theo cha mẹ tham gia các hoạt động, dần dần bước vào xã hội thượng lưu. Cậu được mẹ cho học trường quốc tế, học các môn thể thao giới nhà giàu. Tương lai, Hứa Kiến Đồng được cho sẽ tiếp quản gia sản khổng lồ của bố mẹ. Lý Gia Hân sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ cùng phong cách thời trang tinh tế ở tuổi U60 Hiện tại ở tuổi U60, Lý Gia Hân sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ cùng phong cách thời trang tinh tế. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp luôn lấn át những khách mời bởi thần thái và nét kiều diễm nổi tiếng một thời của mình.

Rời showbiz nhiều năm, Lý Gia Hân yên phận với vai trò người mẹ, người vợ chốn hào môn. Cô hiện còn quản lý quỹ từ thiện và phụ giúp chồng các công việc kinh doanh gia đình. Người đẹp một thời cũng thỉnh thoảng nhận lời chụp quảng cáo, tham gia các sự kiện thời trang. Lý Gia Hân yên phận với vai trò người mẹ, người vợ chốn hào môn Lý Gia Hân sống trong căn biệt thự trị giá khoảng 700 triệu HKD (tương đương 89 triệu USD). Cô được ông xã - tỷ phú Hứa Tấn Hanh yêu chiều hết mực, mua tặng siêu xe, hàng hiệu mỗi dịp kỷ niệm hay lễ Tết. Trong lần hiếm hoi xuất hiện trên truyền hình, Lý Gia Hân thổ lộ bản thân cảm thấy may mắn khi có được người chồng tâm lý, bao dung bên cạnh. Cựu hoa hậu cũng thường chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tổ ấm của hoa hậu Lý Gia Hân Năm 2008, Lý Gia Hân và tỷ phú Hứa Tấn Hanh kết hôn. Vị doanh nhân vốn là con trai ông Hứa Thế Huân - người từng giữ chức chủ tịch một số công ty xây dựng, ngân hàng lớn. Khi ông Hứa Thế Huân qua đời đã để lại khối tài sản khoảng 40 tỷ HKD (5,1 tỷ USD). Lý Gia Hân sinh năm 1970, cô tham gia cuộc thi thi nhan sắc năm 1988, được truyền thông gọi là 'Hoa ngữ gọi là Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong'. Sau danh hiệu trên, cô lấn sân diễn xuất, gây dấu ấn qua các phim: Phương Thế Ngọc, Lộc Đỉnh Ký 2, Đọa lạc thiên sứ, Hải thượng hoa, Nguyên Chấn Hiệp...

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