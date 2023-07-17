Chiêm ngưỡng nhan sắc của các nữ thần điện ảnh Hông Kông khi diện váy cưới: Lý Gia Hân thuần khiết, trong trẻo, Lâm Thanh Hà đẹp tựa tiên nữ giáng trần

Sao quốc tế 17/07/2023 10:24

Khi những mỹ nhân hàng đầu xứ Cảng như Lâm Thanh Hà, Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm, Thái Thiếu Phân khoác lên người bộ váy cưới sẽ trông như thế nào?

Người ta thường nói, người con gái xinh đẹp nhất là khi mặc váy cưới và khi những mỹ nhân hàng đầu xứ Cảng Thơm khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, công chúng một lần nữa phải thổn thức bởi vẻ đẹp tuyệt sắc của các người đẹp.

Chiêm ngưỡng nhan sắc của các nữ thần điện ảnh Hông Kông khi diện váy cưới: Lý Gia Hân thuần khiết, trong trẻo, Lâm Thanh Hà đẹp tựa tiên nữ giáng trần - Ảnh 1
 Lâm Thanh Hà trông rất tao nhã, xinh đẹp và thông minh

Khi còn trẻ, Lâm Thanh Hà trông rất tao nhã, xinh đẹp và thông minh. Cô không chỉ xinh đẹp tựa tiên nữ trong bộ váy cưới khi tham gia đóng phim mà ngoài đời cô cũng giống như một nàng công chúa. Vào thời điểm đó, nữ diễn viên kiên quyết làm kết hôn sau khi quay phim "Đông tà, Tây độc”. Lâm Thanh Hà trở thành cô dâu lộng lẫy dưới bộ váy kết 400.000 bông hoa trông rất lãng mạn.

Chiêm ngưỡng nhan sắc của các nữ thần điện ảnh Hông Kông khi diện váy cưới: Lý Gia Hân thuần khiết, trong trẻo, Lâm Thanh Hà đẹp tựa tiên nữ giáng trần - Ảnh 2
Cô khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp với mái tóc xoăn đặc trưng trông thật quyến rũ

Thái Thiếu Phân là nữ diễn viên Hông Kông nổi tiếng thập niên 90. Cô từng đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hông Kông năm 17 tuổi. Khi đó, ngoại hình của Thái Thiếu Phân thực sự không thua bất kỳ ai. Cô khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp với mái tóc xoăn đặc trưng trông thật quyến rũ.

Chiêm ngưỡng nhan sắc của các nữ thần điện ảnh Hông Kông khi diện váy cưới: Lý Gia Hân thuần khiết, trong trẻo, Lâm Thanh Hà đẹp tựa tiên nữ giáng trần - Ảnh 3
Khí chất thần tiên của cô làm không biết bao nhiêu trái tim đàn ông đã xao xuyến

Lý Gia Hân được mệnh danh là "Hoa hậu đẹp nhất Hông Kông" hay “Tứ đại mỹ nhân Hông Kông”. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, thanh tú cùng vóc dáng chuẩn quyến rũ khiến nhiều người mê đắm. Đặc biệt, khi Lý Gia Hân khoác lên mình áo cưới, khí chất thần tiên của cô làm không biết bao nhiêu trái tim đàn ông đã xao xuyến.

Chiêm ngưỡng nhan sắc của các nữ thần điện ảnh Hông Kông khi diện váy cưới: Lý Gia Hân thuần khiết, trong trẻo, Lâm Thanh Hà đẹp tựa tiên nữ giáng trần - Ảnh 4
Quan Chi Lâm xinh đẹp, trang nhã như 1 nàng búp bê trong bộ váy cưới 

"Đệ nhất mỹ nữ Hong Kong" Quan Chi Lâm xinh đẹp, trang nhã như 1 nàng búp bê Tây Dương xinh đẹp mỏng manh. Dù trang điểm đơn gian và chẳng sử dụng nhiều đồ trang sức nhưng nhan sắc của cô vẫn thu hút đến kỳ lạ.

Chiêm ngưỡng nhan sắc của các nữ thần điện ảnh Hông Kông khi diện váy cưới: Lý Gia Hân thuần khiết, trong trẻo, Lâm Thanh Hà đẹp tựa tiên nữ giáng trần - Ảnh 5
Chung Sở Hồng đã khiến nhiều người đàn ông phát cuồng

Khi còn trẻ, Chung Sở Hồng đã khiến nhiều người đàn ông phát cuồng. Trương Quốc Vinh cũng từng ca ngợi nữ diễn viên sinh năm 1960 là người phụ nữ đẹp nhất. Vào thời điểm chứng kiến Chung Sở Hồng mặc váy cưới, ai ai cũng đổ rần rần vì nhan sắc quá xinh đẹp thuần khiết cùng khăn voan lớn càng khí chất.

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Từ khóa:   Lâm Thanh Hà Hoa hậu Lý Gia Hân Thái Thiếu Phân Tin tức giải trí Tin sao Hoa Ngữ

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