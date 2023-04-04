'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà nhận bằng tiến sĩ danh dự ở tuổi 69

Trang Orientaldaily đưa tin, mới đây phó hiệu trưởng trường Đại học Hong Kong, ông Lý Quốc Bảo đã trao bằng tiến sĩ danh dự. Hội đồng trường gọi Lâm Thanh Hà là "diễn viên huyền thoại của nền điện ảnh Hoa ngữ", và tiếp tới sẽ viết tiếp chương khác trong cuộc đời mình với vai trò là một nhà văn.

Được biết, hiện tại ngoài viết tản văn và tiểu thuyết, Lâm Thanh Hà còn vẽ truyện tranh và chụp ảnh. Khi trả lời phỏng vấn với Chinatimes vào năm ngoái, nữ nghệ sĩ tâm sự hiện tại đang sống rất vui vẻ, yêu đời và học được cách chấp nhận những thiếu sót của bản thân mình. Bên cạnh đó, bà cũng tiết lộ không hề có ý định muốn quay lại đóng phim.

Sau buổi lễ trao bằng, Lâm Thanh Hà đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng bà "nằm mơ cũng không dám nghĩ đến việc được cùng nhận bằng với sáu nhân vật có cống hiến cho thế giới". Nữ nghệ sĩ cho hay, mẹ của bà vì lý do chiến tranh nên không thể học hành đến nơi đến chốn và đó cũng là tiếc nuối lớn nhất cả bà. Nhưng giờ đây, Lâm Thanh Hà khẳng định mẹ bà trên thiên đường sẽ rất hạnh phúc khi trở thành một tiến sĩ. Với danh hiệu này, nữ diễn viên hy vọng sẽ đóng góp nhiều điều ý nghĩa cho xã hội.

Thời gần đây, tin đồn Lâm Thành Hà và ông xã là tỷ phú Hình Lý Nguyên đã ly hôn liên tục xuất hiện trên mặt báo. Tuy vậy, nữ nghệ sĩ đã lên tiếng phủ nhận việc này khi tham dự một sự kiện vào tháng 12 năm ngoái.

Theo đó, trong suốt nhiều năm qua, nhiều tin đồn thất thiệt về việc ông Hình có vợ bé, con rơi, mâu thuẫn vợ chồng,... liên tục xuất hiện xung quanh hai người. Tuy nhiên, Lâm Thanh Hà khẳng định rất tin vào phẩm chất của chồng nên chưa từng nghi ngờ hay hỏi chồng về các vấn đề này.

Lâm Thanh Hà cho biết ông xã cô mới là người chịu thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này: "Ông ấy luôn là người khổng lồ trong trái tim tôi. Vợ chồng có được sự tôn trọng như vậy, tôi nghĩ rất hiếm. Ông ấy làm được rất nhiều điều đáng ngưỡng mộ. Trên thực tế, khi kết hôn với tôi, ông ấy đã phải trả giá đắt, bằng chính sự riêng tư của mình".

Sinh năm 1954, Lâm Thanh Hà từng là một trong những biểu tượng nhan sắc khuynh đảo làng giải trí Hong Kong vào những năm 1980 - 1990. Nữ diễn viên từng tham gia vào các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại (1991), Tân Long Môn Khách Sạn (1992), Lộc Đỉnh Ký (1992), Bạch Phát Ma Nữ Truyện (1993),...