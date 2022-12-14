'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà bày tỏ sự cảm phục đến ông xã, phủ nhận tin đồn ly hôn

Sao quốc tế 14/12/2022 12:04

Nữ diễn viên Lâm Thanh Hà khẳng định cuộc hôn nhân của bà vẫn vô cùng êm đẹp, trái với những tin đồn tan vỡ trước đó.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, mới đây nữ diễn viên Lâm Thanh Hà đã tham gia vào một sự kiện tuyên truyền sách. Tại đây, khi được hỏi về cuộc hôn nhân của mình với tỷ phú Hình Lý Nguyên, bà cho biết hai vợ chồng vẫn vô cùng hạnh phúc, những tin đồn tan vỡ đều là sai và bà không buồn lên tiếng giải thích.

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 Lâm Thanh Hà trong sự kiện tuyên truyền sách - Ảnh: Internet

Thời điểm Lâm Thanh Hà kết hôn với Hình Lý Nguyên thì bà đã 40 tuổi, vì lý do đó mà nhiều người tin rằng cuộc hôn nhân này rồi sẽ sớm tan vỡ mà thôi. Trong suốt nhiều năm qua, nhiều tin đồn thất thiệt về việc ông Hình có vợ bé, con rơi, mâu thuẫn vợ chồng,... liên tục xuất hiện xung quanh hai người. Tuy nhiên, Lâm Thanh Hà khẳng định rất tin vào phẩm chất của chồng nên chưa từng nghi ngờ hay hỏi chồng về các vấn đề này.

Lâm Thanh Hà cho biết ông xã cô mới là người chịu thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này: "Ông ấy luôn là người khổng lồ trong trái tim tôi. Vợ chồng có được sự tôn trọng như vậy, tôi nghĩ rất hiếm. Ông ấy làm được rất nhiều điều đáng ngưỡng mộ. Trên thực tế, khi kết hôn với tôi, ông ấy đã phải trả giá đắt, bằng chính sự riêng tư của mình".

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Nhiều năm kết hôn như vậy nhưng chỉ có duy nhất một lần Lâm Thanh Hà tức giận bởi tin đồn ly hôn, đó chính là lúc mà bố ruột của bà bị ốm nặng. Khi này có một phóng viên tìm đến tận nhà và hỏi về việc ly hôn, nữ diễn viên im lặng không trả lời, thành ra mọi người đều cho rằng bà đã thật sự ly hôn chồng.

Sinh năm 1954, Lâm Thanh Hà từng là một trong những biểu tượng nhan sắc khuynh đảo làng giải trí Hong Kong vào những năm 1980 - 1990. Nữ diễn viên từng tham gia vào các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại (1991), Tân Long Môn Khách Sạn (1992), Lộc Đỉnh Ký (1992), Bạch Phát Ma Nữ Truyện (1993),...

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Lâm Thanh Hà ngừng đóng phim từ năm 1994, theo đuổi đam mê viết văn. Bà từng phát hành hai cuốn tản văn, dự định viết tiểu thuyết. Thỉnh thoảng, bà nhận lời tham gia các show truyền hình. Chia sẻ với China Times cuối năm 2021, Lâm Thanh Hà nói đang ở độ tuổi hạnh phúc nhất của cuộc đời.

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