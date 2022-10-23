Bỏ mặc mọi vấp ngã trước đó, fan hạnh phúc với cuộc sống hạnh phúc viên mãn của mỹ nữ Đông Phương Bất Bại Lâm Thanh Hà ở tuổi 68

Nhắc đến Lâm Thanh Hà mọi người sẽ nghĩ ngay đến hai từ khoá "nữ thần", "phú bà" bởi lẽ không chỉ sở hữu sự nghiệp đầy thành công rực rỡ mà cuộc sống gia đình của bà cũng là điều khiến cho nhiều người phải ganh tị.

Tuy nhiên, không chỉ là một người sở hữu nhan sắc nữ thần, Lâm Thanh Hà còn có khả năng đóng phim cực kỳ tốt. Vai diễn Đông Phương Bất Bại do Lâm Thanh Hà thủ vai năm nào được công chúng công nhận là vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp diễn xuất của bà.

Ngược dòng thời gian quay trở lại thời điểm mới gia nhập làng giải trí , mỹ nhân này đã nhanh chóng chiếm cảm tình của khán giả bởi vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và khí chất đầy thu hút. Cô được ưu ái gọi là "quốc bảo nhan sắc" của nền điện ảnh Trung Quốc với những vai diễn trong Em Là Cánh Hoa Rơi, Tình Yêu Trong Sáng, Hạt Động Tương Tư… Trong những năm 1970, Lâm Thanh Hà còn được gọi là "nàng thơ" của những bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Sau khi Lâm Thanh Hà tham gia vai diễn Đông Phương Bất Bại, danh tiếng và địa vị trong giới của bà tăng lên đáng kể. Ban đầu hình ảnh bà trong mắt công chúng là một nữ thần thanh lịch, nhưng sau khi vào vai Đông Phương Bất Bại, khán giả nhận thấy ở bà còn có khí chất hào hiệp.

40 tuổi kết hôn với tỉ phú Hong Kong và cuộc sống viên mãn

Năm Lâm Thanh Hà 40 tuổi, bà gả cho một doanh nhân giàu có rất có tiếng tại Hong Kong - Hình Lý Nguyên. Hình Lý Nguyên là một doanh nhân, tài sản cá nhân của ông được ước tính khoảng 15 tỷ NDT.

Sau khi kết hôn, Hình Lý Nguyên rất trân trọng và yêu thương Lâm Thanh Hà, ông không ngừng ngại tặng cho bà căn biệt thự trị giá 900 triệu NDT.

Lâm Thanh Hà của ngày hôm nay đang an tâm tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều và tình cảm giữa cô với doanh nhân Hình Lý Nguyên vẫn rất ngọt ngào. Nhìn lại con đường sự nghiệp của bà, có thể nói rằng bà là một người phụ nữ thành đạt giữa ánh đèn sân khấu hào nhoáng, sau ánh đèn bà là một người vợ, người mẹ hạnh phúc với gia đình viên mãn.