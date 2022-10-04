'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà hài lòng với cuộc sống sau năm 50 tuổi, nung nấu ước mơ trở thành một sinh viên đại học

Lâm Thanh Hà tâm sự, trong suốt những năm đóng phim, dù tham gia hơn 100 tác phẩm cùng hàng loạt khác nhau thì cô vẫn không được tự do sống theo ý thích của mình. Tuy nhiên, kể từ khi học được cách chấp nhận những thiếu sót của bản thân thì mỗi ngày trôi qua cô luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với Mpweekly ngày 2/10 vừa qua, Lâm Thanh Hà đã tâm sự về sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của cô trong những năm qua. Một thời gian khá dài không hoạt động trong làng giải trí nữa, nữ diễn viên giữ cho mình phong cách sống thư thái, tự do làm những gì bản thân yêu thích.

Thời gian gần đây, Lâm Thanh Hà thích viết văn và học tập như một sinh viên, luôn tìm cách tìm gặp các học giả để thỉnh giáo. Nữ diễn viên hiện đã hồ sơ xin dự thính các buổi giảng ở khoa Văn, Đại học Trung văn Hong Kong để hiện thực hóa ước mơ quay lại giảng đường.

"Mọi người thường bảo tôi đẹp. Làm mỹ nhân phải tuyệt vời, phải nức danh khổ biết mấy. Làm học sinh thì đơn giản hơn, làm sai thì được làm lại, không sợ bị chê cười. Ai cũng có thể thành thầy của tôi, có những điểm đáng để tôi học hỏi. Học tập làm tôi tò mò về thế giới này." - Lâm Thanh Hà chia sẻ.

Ở tuổi 67, Lâm Thanh Hà mong muốn được sống ở một nơi mà không ai biết cô là ai. Hàng ngày sẽ mưu sinh bằng cách bày khung tranh, màu mực để vẽ chân dung những người qua đường.

Trước khi thành danh với vai nữ chính trong Song Ngoại, Lâm Thanh Hà từng trượt đại học nên đang dự định sẽ chuyển hướng sang làm thư ký hoặc tiếp viên hàng không. Nhưng nhờ được công ty giải trí phát hiện mà cô đã theo con đường nghệ thuật từ đó.

Sinh năm 1954, Lâm Thanh Hà từng là một trong những biểu tượng nhan sắc khuynh đảo làng giải trí Hong Kong vào những năm 1980 - 1990. Nữ diễn viên từng tham gia vào các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại (1991), Tân Long Môn Khách Sạn (1992), Lộc Đỉnh Ký (1992), Bạch Phát Ma Nữ Truyện (1993),...