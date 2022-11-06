'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà đón sinh nhật tuổi 68, nhan sắc hiện tại như thế nào?

Sao quốc tế 06/11/2022 17:36

Mới đây, "Đệ nhất mỹ nhân Hông Kông" một thời - Lâm Thanh Hà đã chia sẻ loạt bức ảnh mừng sinh nhật của mình trên trang cá nhân.

Mới đây, Lâm Thanh Hà đã đăng tải những bức ảnh mừng sinh nhật của mình trên trang cá nhân. Trong ảnh, nữ diễn viên 68 tuổi mặc áo phông đỏ đính cườm, để tóc ngắn. Gương mặt của "Đệ nhất mỹ nhân Hông Kông" một thời hiện đã có dấu vết vết tuổi tác. Tuy nhiên, những điều đó lại không ảnh hưởng mấy đến vẻ rạng ngời, kiều diễm của nữ diễn viên.

Dù không còn hoạt động làng giải trí Hoa ngữ, nhưng nàng Đông Phương Bất Bại vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, với hơn 3,6 triệu người theo dõi trên trang Weibo cá nhân. 

'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà đón sinh nhật tuổi 68, nhan sắc hiện tại như thế nào? - Ảnh 1'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà đón sinh nhật tuổi 68, nhan sắc hiện tại như thế nào? - Ảnh 2

Đại học Hong Kong thông báo sẽ tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ danh dự cho ba người, trong đó có Lâm Thanh Hà. Ngôi sao Hong Kong rất vui khi nhận được vinh dự này, bà tiết lộ chồng và con gái đều mừng cho thành tích của bà. Có thể thấy, nữ diễn viên hiện đang có cuộc sống giàu sang, viên mãn lúc về già.

'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà đón sinh nhật tuổi 68, nhan sắc hiện tại như thế nào? - Ảnh 3

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954, là nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng showbiz Hoa ngữ. Cô được xem là một trong những nữ diễn viên hàng đầu trên màn ảnh Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc) trong suốt thập niên 1980. Bà nổi tiếng qua các tác phẩm ăn khách như “Tiếu ngạo giang hồ chi Đông Phương Bất Bại” (1991), “Tân Long Môn khách sạn” (1992), “Lộc đỉnh ký” (1992), “Bạch phát ma nữ truyện” (1993)…

 

Truyền thông Trung Quốc và châu Á từng dành vô số những ngôn từ mỹ miều để ca ngợi nhan sắc của bà như "Đệ nhất mỹ nhân Hông Kông", "Mỹ nhân 50 năm có một"...

Về đời tư, Lâm Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Hình Lý Nguyên năm 1994, từ đó thôi đóng phim. Theo thống kê của Forbes năm 2022, ông Hình sở hữu khối tài sản 2,1 tỷ USD. Hình Lý Nguyên từng là chủ tịch của Esprit Holdings Limited - công ty thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng.

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Lâm Thanh Hà cảm thấy may mắn khi vụ cháy dinh thự vào tháng 7 vừa qua không gây ra thương vong. Đây là món quà mà nữ diễn viên được ông xã Hình Lý Nguyên tặng, ước tính trị giá hơn 1,1 tỉ HKD (hơn 3.272 tỉ đồng).

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