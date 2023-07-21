Tỷ phú sòng bài đang ngồi tù vẫn viết thư xin lỗi nhân viên

Theo Sohu, doanh nhân Alvin Chau đã viết một bức thư, gửi các nhân viên cũ và bạn bè đã ủng hộ anh. Anh cảm ơn mọi người vì ủng hộ và gửi lời xin lỗi đến các thành viên cũ của công ty. Anh xin lỗi các nhân viên đang bị nợ lương và hứa tìm cách giải quyết. Anh nhấn mạnh "đã tái sinh trong tù" và bắt đầu một cuộc sống mới. Anh bỏ hút thuốc và uống rượu, tập thiền, thể dục hàng ngày, đọc sách... Anh nói mọi thứ đều "là duyên số".

Doanh nhân Alvin Chau đã viết một bức thư, gửi các nhân viên cũ và bạn bè đã ủng hộ anh

Theo một số nguồn tin, bản án hiện tại của Alvin Chau không được giảm. Ngược lại, anh ta sẽ phải đối mặt khả năng bị tăng án. Đơn kháng cáo bản án của doanh nhân gần đây bị bác bỏ hoàn toàn, tòa án trung cấp cũng yêu cầu anh nhận thêm một bản án ba năm rưỡi. Hôm 7/7, Alvin Chau bị tòa sơ thẩm kết án 18 năm.