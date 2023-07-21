Tỷ phú sòng bài đang ngồi tù vẫn viết thư xin lỗi nhân viên

Tỷ phú sòng bài Alvin Chau - người hiện trong tù vì nhiều tội danh cờ bạc - gửi thư xin lỗi các nhân viên trong công ty.
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Theo Sohu, doanh nhân Alvin Chau đã viết một bức thư, gửi các nhân viên cũ và bạn bè đã ủng hộ anh. Anh cảm ơn mọi người vì ủng hộ và gửi lời xin lỗi đến các thành viên cũ của công ty. Anh xin lỗi các nhân viên đang bị nợ lương và hứa tìm cách giải quyết. Anh nhấn mạnh "đã tái sinh trong tù" và bắt đầu một cuộc sống mới. Anh bỏ hút thuốc và uống rượu, tập thiền, thể dục hàng ngày, đọc sách... Anh nói mọi thứ đều "là duyên số".
Theo một số nguồn tin, bản án hiện tại của Alvin Chau không được giảm. Ngược lại, anh ta sẽ phải đối mặt khả năng bị tăng án. Đơn kháng cáo bản án của doanh nhân gần đây bị bác bỏ hoàn toàn, tòa án trung cấp cũng yêu cầu anh nhận thêm một bản án ba năm rưỡi. Hôm 7/7, Alvin Chau bị tòa sơ thẩm kết án 18 năm.
Ngày 26/11 năm ngoái, Viện kiểm sát Ôn Châu ra lệnh bắt giữ Alvin Chau. Sau đó 2 ngày, giới chức Macau đã tổ chức họp báo xác nhận bắt giữ 11 người trong đó có Alvin Chau. Đây là kết quả cuộc điều tra tiến hành đã vài năm qua dựa trên các thông tin mà họ nhận được.
Alvin Chau vốn nổi tiếng là "vua con" trong giới lĩnh vực kinh doanh sòng bài chỉ sau ông trùm quá cố Hà Hồng Sân. Ngoài kinh doanh sòng bài, Alvin Chau còn là ông trùm trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Tập đoàn Suncity do Alvin Chau là CEO được thành lập, sau đó sản xuất nhiều phim điện ảnh, truyền hình... Không ngờ người đàn ông này lại dính tới kinh doanh phi pháp.
Alvin Chau gây ồn ào trong giới giải trí vì có vợ nhưng vướng vào cuộc tình với người mẫu, diễn viên Hong Kong Liêu Bích Lệ. Anh hiện có 7 con, trong đó một con trai với vợ đầu, hai con gái với vợ hiện tại và 4 con với người tình chân dài.