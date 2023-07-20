Rò rỉ hàng loạt tạo hình mới của Dương Dương và Kim Thần trên phim trường 'Phàm nhân tu tiên'

Bên cạnh những bàn tán về tình tiết trong phim "Khói lửa nhân gian của tôi" thì mới đây, Dương Dương lại là cái tên khiến cộng đồng mạng xôn xao khi hàng loạt tạo hình nhân vật của anh cùng Kim Thần trong dự án phim mới " Phàm nhân tu tiên " đang được lan truyền. Hiện tại, bộ phim đã bắt đầu khởi quay và dự kiến lên sóng màn ảnh vào đầu năm 2024.

Trong "Phàm nhân tu tiên", Dương Dương vào vai Hàn Lập

Tạo hình này được nhận xét là rất sát bản donghua

Tuy nhiên, loạt hình ảnh về nhân vật mới mà Dương Dương đảm nhiệm nhận về không ít tranh cãi từ phía dư luận

Nhiều người hâm mộ vẫn đặt kỳ vọng cao trong bộ phim cổ trang lần này của "nam thần màn ảnh"

Trong "Phàm nhân tu tiên", Dương Dương vào vai Hàn Lập còn Kim Thần vào vai Nam Cung Uyển. Kim Thần được đánh giá là diễn viên vừa có nhan sắc vừa có thực lực diễn xuất tốt

Hiện tại, bộ phim đã bắt đầu khởi quay và dự kiến lên sóng màn ảnh vào đầu năm 2024

Ngay từ những ngày đầu có thông tin về bộ phim, khán giả và người hâm mộ luôn háo hức mong chờ sự bứt phá mới đến từ Dương Dương. Được biết, trong "Phàm nhân tu tiên", Dương Dương vào vai Hàn Lập còn Kim Thần vào vai Nam Cung Uyển. Thế nhưng loạt hình ảnh về nhân vật mới mà Dương Dương đảm nhiệm nhận về không ít tranh cãi từ phía dư luận. Tuy vậy nhiều người hâm mộ vẫn đặt kỳ vọng cao trong bộ phim cổ trang lần này của "nam thần màn ảnh".