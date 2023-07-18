Thực hư chuyện Dương Dương thua đậm ở 'Khói lửa nhân gian của tôi', không bằng cả nam phụ

Sao quốc tế 18/07/2023 09:27

Khán giả trông chờ 'Khói lửa nhân gian của tôi' sẽ bùng nổ chemistry của Dương Dương và Vương Sở Nhiên. Tuy nhiên chẳng ai ngờ, nhân vật có chemistry với nữ chính bùng cháy nhất lại làm nam phụ Ngụy Đại Huân.

Hơn nửa chặng đường phim ngôn tình hiện đại “Khói lửa nhân gian của tôi” đã lên sóng. Từ một tác phẩm được mong đợi, khi chuyển thể từ tiểu thuyết “Một tòa thành đang chờ anh” của tác giả Cửu Nguyệt Hi, được đạo diễn bởi Lý Mộc Qua (Đông Cung, Tư Đằng, Như Nguyệt) và do Dương DươngVương Sở Nhiên - cặp đôi đang vướng tin “phim giả tình thật” đóng, nhưng thực tế, khi chiếu, phim lại mang về hàng loạt tranh cãi.

Thực hư chuyện Dương Dương thua đậm ở 'Khói lửa nhân gian của tôi', không bằng cả nam phụ - Ảnh 1
Phim mới của Dương Dương đang vướng phải nhiều tranh cãi 

Ở hiện tại, dù phim vẫn đứng top đầu về độ thảo luận trên Vlinkage, Datawin, chỉ số nhân vật Tống Diệm của Dương Dương, Hứa Thấm của Vương Sở Nhiên đóng vẫn luôn trong top 10, song diễn xuất của nam chính, lẫn cách thiết lập nhân vật của tác phẩm bị chê trách có vấn đề.

Vì tình tiết cũ rích, diễn biến nhàm chán dễ đoán, “Khói lửa nhân gian của tôi” không những chẳng thành công mấy về lượt xem trên sóng đài Hồ Nam, mà còn nhận về đủ lời chê bai về cách diễn gồng gượng quá đà, không 'chân thực' và có phần 'cố tình tỏ ra ngầu', làm màu quá mức của Dương Dương.

Thực hư chuyện Dương Dương thua đậm ở 'Khói lửa nhân gian của tôi', không bằng cả nam phụ - Ảnh 2
Vì tình tiết cũ rích, diễn biến nhàm chán dễ đoán, “Khói lửa nhân gian của tôi” nhận lại nhiều lời chê bai 

Ngạc nhiên nhất là, trong khi cặp đôi nam nữ chính được đồn đoán có tình cảm với nhau ngoài đời, nhưng vì diễn xuất thiếu tự nhiên và thành thạo, chemistry nên có giữa nam nữ chính dường như 'vô hình' trong mắt khán giả. Nhiều người xem phải thốt lên rằng dẫu nam nữ chính có tình cảm ngoài đời thật mà không có diễn xuất, thì nhân vật cũng khó lòng có tương tác mang lại cảm xúc mãnh liệt được.

Thực hư chuyện Dương Dương thua đậm ở 'Khói lửa nhân gian của tôi', không bằng cả nam phụ - Ảnh 3
Diễn xuất thiếu tự nhiên và cảm xúc của Dương Dương và Vương Sở Nhiên khiến khán giả ngán ngẩm 

Ngược lại, dẫu không có tình cảm ngoài đời thật nhưng nếu diễn viên diễn xuất không tệ, chemistry của nhân vật vẫn có thể bùng nổ ngoài sức tưởng tượng. Minh chứng cho trường hợp này vừa hay lại chính là nam phụ Ngụy Đại Huân trong vai 'anh trai nuôi' của nữ chính Hứa Thấm.

Luôn âm thầm thương yêu, đùm bọc nữ chính từ tấm bé, tình cảm của 'anh trai nuôi' Mạnh Yến Thần dành cho 'em gái nuôi' Hứa Thấm thậm chí còn dễ đi vào lòng người hơn mối duyên 'thanh mai trúc mã' gượng ép, khô khan giữa Tống Diễm và Hứa Thấm. Nhất là khi tình cảm này còn mạng tính 'cấm kỵ', dễ kích thích lòng tò mò và mong muốn tiếp tục theo dõi tuyến truyện này của khán giả.

Thực hư chuyện Dương Dương thua đậm ở 'Khói lửa nhân gian của tôi', không bằng cả nam phụ - Ảnh 4
Diễn xuất của Ngụy Đại Huân tạo nên hình tượng thanh tao, phong độ, khác hẳn với tính cách nhí nhố của anh ngoài đời

Ngoài ra, ở “Khói lửa nhân gian của tôi”, lối diễn gồng, đơ cứng của Dương Dương một lần nữa khiến khán giả cảm nhận được sự thâm tình, giằng xé hay trải đời của nhân vật. Dù vậy, phim vẫn có điểm cộng đến từ đạo diễn Lý Mộc Qua. Các góc quay trên phim của anh tận dụng tối đa nhan sắc của diễn viên, giúp họ tỏa sáng và trở nên ấn tượng hơn.

 

Tình tiết quan hệ tình cảm 'anh em nuôi' trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị tố đạo văn

Tình tiết quan hệ tình cảm 'anh em nuôi' trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị tố đạo văn

Mới đây, tác giả Thẩm Nam Kiều đã đăng bài tố Một Tòa Thành Đang Chờ Anh (nguyên tác của phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi) của Cửu Nguyệt Hi đã sao chép nội dung tiểu thuyết Anh Sợ Anh Yêu Em của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên Ngụy Đại Huân Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi Tin tức giải trí

TIN LIÊN QUAN

Tình tiết quan hệ tình cảm 'anh em nuôi' trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị tố đạo văn

Tình tiết quan hệ tình cảm 'anh em nuôi' trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị tố đạo văn

Bức tường bướm của nam phụ trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng

Bức tường bướm của nam phụ trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi của Dương Dương và Vương Sở Nhiên phát 'tín hiệu' chuẩn bị trình làng màn ảnh nhỏ

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi của Dương Dương và Vương Sở Nhiên phát 'tín hiệu' chuẩn bị trình làng màn ảnh nhỏ

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi đóng máy, cặp đôi Dương Dương - Vương Sở Nhiên liệu có đủ sức khuấy đảo màn ảnh?

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi đóng máy, cặp đôi Dương Dương - Vương Sở Nhiên liệu có đủ sức khuấy đảo màn ảnh?

Dương Dương bất mãn khi bị lép vế, chính thức hết thời?

Dương Dương bất mãn khi bị lép vế, chính thức hết thời?

Dương Dương 'phim giả tình thật' với Vương Sở Nhiên: Sở hữu nhan sắc 'xuất chúng', diễn xuất tiến bộ từng tập

Dương Dương 'phim giả tình thật' với Vương Sở Nhiên: Sở hữu nhan sắc 'xuất chúng', diễn xuất tiến bộ từng tập

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn