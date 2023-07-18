Thực hư chuyện Dương Dương thua đậm ở 'Khói lửa nhân gian của tôi', không bằng cả nam phụ

Khán giả trông chờ 'Khói lửa nhân gian của tôi' sẽ bùng nổ chemistry của Dương Dương và Vương Sở Nhiên. Tuy nhiên chẳng ai ngờ, nhân vật có chemistry với nữ chính bùng cháy nhất lại làm nam phụ Ngụy Đại Huân.

Hơn nửa chặng đường phim ngôn tình hiện đại “Khói lửa nhân gian của tôi” đã lên sóng. Từ một tác phẩm được mong đợi, khi chuyển thể từ tiểu thuyết “Một tòa thành đang chờ anh” của tác giả Cửu Nguyệt Hi, được đạo diễn bởi Lý Mộc Qua (Đông Cung, Tư Đằng, Như Nguyệt) và do Dương Dương và Vương Sở Nhiên - cặp đôi đang vướng tin “phim giả tình thật” đóng, nhưng thực tế, khi chiếu, phim lại mang về hàng loạt tranh cãi. Phim mới của Dương Dương đang vướng phải nhiều tranh cãi Ở hiện tại, dù phim vẫn đứng top đầu về độ thảo luận trên Vlinkage, Datawin, chỉ số nhân vật Tống Diệm của Dương Dương, Hứa Thấm của Vương Sở Nhiên đóng vẫn luôn trong top 10, song diễn xuất của nam chính, lẫn cách thiết lập nhân vật của tác phẩm bị chê trách có vấn đề.

Vì tình tiết cũ rích, diễn biến nhàm chán dễ đoán, “Khói lửa nhân gian của tôi” không những chẳng thành công mấy về lượt xem trên sóng đài Hồ Nam, mà còn nhận về đủ lời chê bai về cách diễn gồng gượng quá đà, không 'chân thực' và có phần 'cố tình tỏ ra ngầu', làm màu quá mức của Dương Dương. Vì tình tiết cũ rích, diễn biến nhàm chán dễ đoán, “Khói lửa nhân gian của tôi” nhận lại nhiều lời chê bai Ngạc nhiên nhất là, trong khi cặp đôi nam nữ chính được đồn đoán có tình cảm với nhau ngoài đời, nhưng vì diễn xuất thiếu tự nhiên và thành thạo, chemistry nên có giữa nam nữ chính dường như 'vô hình' trong mắt khán giả. Nhiều người xem phải thốt lên rằng dẫu nam nữ chính có tình cảm ngoài đời thật mà không có diễn xuất, thì nhân vật cũng khó lòng có tương tác mang lại cảm xúc mãnh liệt được.

Diễn xuất thiếu tự nhiên và cảm xúc của Dương Dương và Vương Sở Nhiên khiến khán giả ngán ngẩm Ngược lại, dẫu không có tình cảm ngoài đời thật nhưng nếu diễn viên diễn xuất không tệ, chemistry của nhân vật vẫn có thể bùng nổ ngoài sức tưởng tượng. Minh chứng cho trường hợp này vừa hay lại chính là nam phụ Ngụy Đại Huân trong vai 'anh trai nuôi' của nữ chính Hứa Thấm. Luôn âm thầm thương yêu, đùm bọc nữ chính từ tấm bé, tình cảm của 'anh trai nuôi' Mạnh Yến Thần dành cho 'em gái nuôi' Hứa Thấm thậm chí còn dễ đi vào lòng người hơn mối duyên 'thanh mai trúc mã' gượng ép, khô khan giữa Tống Diễm và Hứa Thấm. Nhất là khi tình cảm này còn mạng tính 'cấm kỵ', dễ kích thích lòng tò mò và mong muốn tiếp tục theo dõi tuyến truyện này của khán giả. Diễn xuất của Ngụy Đại Huân tạo nên hình tượng thanh tao, phong độ, khác hẳn với tính cách nhí nhố của anh ngoài đời Ngoài ra, ở “Khói lửa nhân gian của tôi”, lối diễn gồng, đơ cứng của Dương Dương một lần nữa khiến khán giả cảm nhận được sự thâm tình, giằng xé hay trải đời của nhân vật. Dù vậy, phim vẫn có điểm cộng đến từ đạo diễn Lý Mộc Qua. Các góc quay trên phim của anh tận dụng tối đa nhan sắc của diễn viên, giúp họ tỏa sáng và trở nên ấn tượng hơn.

Tình tiết quan hệ tình cảm 'anh em nuôi' trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị tố đạo văn Mới đây, tác giả Thẩm Nam Kiều đã đăng bài tố Một Tòa Thành Đang Chờ Anh (nguyên tác của phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi) của Cửu Nguyệt Hi đã sao chép nội dung tiểu thuyết Anh Sợ Anh Yêu Em của mình.

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