Hai người bí ẩn đi xe máy bỏ lại bé trai sơ sinh trước cổng nhà dân

Đời sống 14/11/2025 05:30

Tối 13/11, ông Bùi Tiến Dụng, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Thủy (Phú Thọ) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi. Địa phương đã phát thông báo tìm cha, mẹ đẻ cho bé.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 10/11, UBND xã Yên Thủy nhận được tin báo về việc phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi. Cụ thể, vào khoảng 9h30 cùng ngày, bà Bùi Thị Đ. (64 tuổi) phát hiện tại số nhà 48, đường Hùng Vương, xã Yên Thủy có 2 người đi xe máy (không rõ biển số, đặc điểm nhận dạng) đến trước cổng nhà rồi đặt xuống 1 giỏ xách và 1 túi bóng đen. 

Sau khi 2 người này rời đi, bà Đ. gọi cho chủ nhà là ông Nguyễn Xuân T. ra kiểm tra và phát hiện bên trong có 1 bé trai sơ sinh (khoảng 3 ngày tuổi) quấn khăn màu xanh dương, chưa rụng rốn, nặng hơn 3kg. Trong giỏ có 1 phong bì chứa 500 nghìn đồng kèm dòng chữ: "Hoàn cảnh em khổ, rất mong cô chú cưu mang", trong túi bóng đen có đồ sơ sinh của trẻ nhỏ.

Tiếp nhận thông tin sự việc, UBND xã Yên Thủy đã lập biên bản, đồng thời phát đi thông báo tìm thân nhân cho cháu bé. Sau thời gian 7 ngày, hết ngày 19/11, nếu không có người thân đến nhận, xã sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định.

Trẻ đang được giao cho gia đình ông Nguyễn Xuân T. phối hợp với Trạm Y tế xã Yên Thủy theo dõi sức khỏe và chăm sóc.

Hai người bí ẩn đi xe máy bỏ lại bé trai sơ sinh trước cổng nhà dân - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 8/11, UBND phường Hoàng Mai (Nghệ An) đã phát đi thông báo tìm thân nhân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 18h40 tối cùng ngày, chị Võ Thị Hồng (trú khối Tân Hương, phường Hoàng Mai) đi ra cổng nhà thì phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trong làn nhựa. Bên cạnh cháu bé ngoài chiếc chăn ấm còn có bình và hộp sữa bột.

Kiểm tra xung quanh không thấy có người, chị Hồng đã bế cháu bé vào nhà đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Cháu bé sau đó được đưa đến Trạm Y tế Quỳnh Thiện kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra bước đầu cho thấy, cháu bé có sức khỏe bình thường, cân nặng 3,3kg.

Tiếp nhận thông tin sự việc, phường Hoàng Mai đã lập biên bản, đồng thời phát đi thông báo tìm thân nhân cho cháu bé. Sau thời gian 7 ngày nếu không có người thân đến nhận, phường Hoàng Mai sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé theo quy định.

Từ khóa:   bỏ rơi trẻ em tin moi bỏ rơi trẻ

