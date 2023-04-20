4 nguyên tắc hạn chế tích mỡ khi ăn khuya

Nhiều người có xu hướng thèm ăn, đói vào ban đêm nhưng sợ tăng cân nên cố gắng ôm bụng đói đi ngủ. Tuy nhiên, bụng đói cồn cào càng khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn. Theo chuyên gia Liu Yahui, việc bạn ăn gì quan trọng hơn nhiều so với thời điểm bạn ăn. Mấu chốt để kiểm soát cân nặng vẫn nằm ở tổng lượng calo nạp vào cơ và lượng calo tiêu hao trong một ngày. Bên cạnh đó, hãy áp dụng 4 nguyên tắc sau đây nhằm bảo toàn cân nặng và sức khỏe khi ăn đêm.

Ăn gì quan trọng hơn ăn khi nào, vì thế hãy chọn những món lành mạnh cho bữa lót dạ buổi đêm.

Ăn đêm là ăn trong vòng 2-3 giờ trước khi bạn đi ngủ. Vì vậy, nếu bạn thường ngủ từ 12 giờ đêm thì giờ được coi là ăn đêm sẽ là 9 - 12 giờ tối. Nằm ngay sau khi ăn làm tăng áp lực cho khoang bụng và dễ gây trào ngược dạ dày. Vì vậy, chuyên gia khuyến khích nên ăn trước khi ngủ tối thiểu hai tiếng.

Đây là khoảng thời gian giúp dạ dày co bóp, tiêu hóa phần nào lượng thức ăn bạn nạp vào cơ thể. Lúc này, bạn cũng có thể làm những công việc nhẹ nhàng để thúc đẩy nhu động ruột, tiêu hao calo, giảm lượng calo bị chuyển hóa thành dạng mỡ.

2. Giới hạn lượng calo của bữa khuya

Quá đói hay quá no đều làm bạn khó ngủ. Hơn nữa, bữa khuya chỉ là bữa ăn nhẹ, có tác dụng làm ấm bụng, giảm cảm giác đói và thèm ăn, vì vậy tuyệt đối không ăn quá nhiều. Bữa ăn nhẹ được cho là không nên vượt quá 10% tổng lượng calo cần thiết trong ngày (mức calo trung bình một phụ nữ cần là 1.500-2.000 calo). Các món lý tưởng trong trường hợp này có thể kể đến như một quả táo, một hộp sữa chua không đường, một cốc nhỏ sữa ấm, một nắm hạt các loại như mắc ca, hạnh nhân, hạt điều...

Các nhà nghiên cứu đã xem xét mối quan hệ giữa thời gian bữa ăn và tổng lượng calo của những người trưởng thành cho thấy: những người ăn gần giờ đi ngủ sẽ ăn nhiều calo hơn so với những người ăn bữa ăn cuối cùng vào thời gian sớm hơn.

3. Tránh dầu mỡ và muối

Những món chiên rán thường chứa lượng calo lớn, kém lý tưởng cho cả sức khỏe lẫn cân nặng. Vì vậy, bạn nên tránh ăn khuya. Cơ thể không có đủ thời gian để tiêu hóa, chuyển hóa năng lượng, dẫn đến dư thừa calo, chuyển hóa dưới dạng mỡ thừa.

Các món mặn, đồ chế biến sẵn chứa nhiều natri cũng không nên tiêu thụ vào đêm muộn, dễ làm xuất hiện tình trạng tích nước, gây ra bọng mắt vào sáng hôm sau.

4. Tránh đồ ngọt

Ăn đồ ngọt vào tối muộn khiến cơ thể không có đủ thời gian chuyển hóa năng lượng, dễ tích mỡ bụng dưới, lâu ngày ảnh hưởng đến cấu trúc collagen, nhanh xuất hiện nếp nhăn.

Việc ăn ngọt vào buổi tối cũng dễ hình thành thói quen "nghiện đường" và bạn có thể sa đà vào các món ăn kém lý tưởng cho sức khỏe trong những ngày tiếp theo.