Khám phá loại thực phẩm bán nhan nhản ngoài chợ nhưng giá trị dinh dưỡng đắt hơn món ăn hảo hạng

Đậu rồng hay còn được với một số cái tên khác nhau như: đậu khế, đậu vuông…

Đậu rồng là loại thực phẩm lành tính, dễ ăn. Đậu rồng hay còn được biết đến tên gọi khác là đỗ khế , có tên khoa học tetragonolobus. Cây đậu rồng rất phù hợp với nhiệt đới xích đạo nóng ẩm. Do đó, nó thường được trồng chủ yếu ở vùng nhiệt đới New Guinea.

Cây đỗ khế có có nguồn dinh dưỡng dồi dào từ thân, lá, hạt… Nếu như lá của đậu rồng thường được sử dụng như một loại rau trộn salad thì củ có thể được nấu chín, hạt đậu rồng được sử dụng theo cách tương tự như đậu tương.

Đậu rồng cũng là một trong những loại rau quả, thân thảo, thân leo, cây có thể sống nhiều năm. Những quả đậu rồng thường thường có hình dáng dài, có màu xanh nhạt khi non và màu xanh đậm khi già. Quả đậu rồng thường có 4 cạnh và gần giống với múi khế và có răng cưa nhỏ, mềm. Ở nước ta, đậu rồng thường xuất hiện nhiều ở vùng phía nam, miền bắc cũng có những không mấy phổ biến.

­­ĐẬU RỒNG CÓ TÁC DỤNG TỐT GÌ KHÔNG?

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Với thành phần vitamin C và vitamin A dồi dào, đậu rồng có tác dụng làm đẹp và chống lão hóa sớm ở phụ nữ. Các loại vitamin kể trên đóng vai trò chống oxy hóa, cải thiện sức khỏe da, ngăn ngừa vết chân chim, sạm da. Bên cạnh đó, vitamin C cũng giúp tăng độ đàn hồi cho da. Nhờ vậy, các chị em duy trì được nét thanh xuân.

Cải thiện sức đề kháng

Đậu rồng có thành phần các vitamin và khoáng chất rất đa dạng, phong phú với hàm lượng khá lớn. Những loại vitamin từ đậu rồng sẽ giúp cơ thể bạn tăng cường và cải thiện sức đề kháng và nâng cao hệ miễn dịch tốt hơn rõ rệt.

Đậu rồng có tác dụng giúp cơ thể hạn chế mắc các bệnh về lý liên quan đến nhiễm trùng và những bệnh lý cảm cúm, cảm lạnh thông thường.

Đem lại nhiều lợi ích cho mẹ bầu

Đối với mẹ bầu, thành phần axit folic rất quan trọng. Chất này giúp quá trình tổng hợp DNA và phân chia tế bào ở thai nhi diễn ra thuận lợi hơn.

Đồng thời, ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Thật may mắn, trong đỗ khế có hàm lượng folate cao.

Khi bạn bổ sung axit folic từ đậu rồng trong thời kỳ mang thai còn ngăn ngừa được tình trạng thiếu máu thiếu sắt và phòng chống tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ sơ sinh.

Cải thiện các triệu chứng của bệnh hen suyễn

Đậu rồng là một trong những loại rau quả có hàm lượng magie cao, một nguồn cung cấp magie dồi dào và đã được chứng minh là có thể cải thiện tình trạng hen suyễn.

Như vậy đây là những khoáng chất quan trọng trong việc hỗ trợ cơ thể chống lại những biểu hiện của tình trạng hen suyễn, giúp bệnh nhân hen suyễn dễ thở và thở sâu hơn.

Tăng cường sức khỏe về mắt, cải thiện thị lực

Thiamine có trong các loại cây họ đậu đã được chứng minh có tác dụng ngăn ngừa các bệnh lý về mắt. Ăn đậu rồng thường xuyên giúp ngăn ngừa và giảm thiểu các vấn đề liên quan đến thị lực như tăng nhãn áp hay đục thủy tinh thể.

Ngoài ra, thiamine còn được cho là có khả năng giúp cải thiện tín hiệu cơ và thần kinh – nhân tố kết nối quan trọng giữa não với mắt.

Tìm hiểu đậu rồng kỵ với gì giúp bạn phát huy được hết công dụng của nguyên liệu này.

Đậu rồng là nguyên liệu dễ tìm và khá ngon, bổ, rẻ - Ảnh minh họa: Internet

Điều trị viêm khớp

Trong đậu rồng chứa lượng lớn các thành phần mang đặc tính chống oxy hóa, có khả năng giảm viêm, giảm sưng như: khoáng chất, mangan. Vì vậy, nhiều người bị viêm khớp đã sử dụng đậu rồng để cải thiện các triệu chứng của bệnh.

Phòng ngừa đái tháo đường

Đái tháo đường là tình trạng cơ thể có lượng đường huyết tăng cao quá mức và ảnh hưởng đến những khả năng hấp thu hoặc chuyển hóa của cơ thể. Không chỉ có thành phần giàu magie ra thì trong thành phần của đậu rồng còn có hàm lượng canxi và vitamin D cao. Những khoáng chất này đều đã được chứng minh là có khả năng cải thiện ổn định và làm giảm lượng đường trong máu.

Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ để có thể sử dụng đậu rồng như một phương pháp hỗ trợ điều trợ bệnh tiểu đường. Bệnh đái tháo đường hình thành do lượng đường trong máu cao. Trong đỗ khế chứa canxi và vitamin D – 2 chất dinh dưỡng quan trọng giúp ngăn ngừa căn bệnh lý này. Do đó, bệnh nhân đái tháo đường có thể bổ sung đỗ khế vào chế độ ăn uống hàng ngày.