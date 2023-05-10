Công dụng thần kỳ của 'rau càng cua' đối với sức khỏe

Rau càng cua không chỉ là thứ rau ăn ngon miệng mà còn được dùng làm vị thuốc. Theo đông y, cây càng cua vị đắng, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, khu phong, hoạt huyết, tan máu ứ và nhiều bệnh khác nhau. Ngoài ra nó còn được dùng ngoài chữa rắn cắn, nhọt lở, chấn thương sưng đau. Điểm qua một số tác dụng tuyệt vời mà rau càng cua mang lại:

Nước sắc từ rau càng cua khi uống giúp giảm được cholesterol trong máu từ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ, ổn định huyết áp và các bệnh khác.

Không chỉ là thứ rau ăn ngon miệng mà còn được dùng làm vị thuốc - Ảnh minh họa: Internet



Cholesterol có thể giảm bằng rau càng cua - Ảnh minh họa: Internet

Điều trị bệnh gút

Nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh gút là sự lắng đọng của acid uric trong máu, đến nồng độ cao cùng các yếu tố môi trường. Bệnh phác tác gây ra những cơn đau dữ dội.

Sử dụng thân và lá rau càng cua sắc lên để uống vào sáng sớm và buổi tối có thể điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp. Tuy nhiên, cần hỏi ý kiến bác sĩ để biết liều lượng an toàn cho người bệnh



Chiết xuất từ rau càng cua có thể kìm hãm được lên đến 44% nồng độ acid uric trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ chống trầm cảm

Nghiên cứu được thực hiện trên chuột trong phòng thí nghiệm cho thấy chiết xuất của rau càng cua có hoạt tính ức chế, hữu ích trong điều trị chứng rối loạn hưng phấn tinh thần quá mức và chứng rối loạn lo âu.



Ảnh minh họa: Internet

Điều trị viêm khớp

Nghiên cứu cho thấy sự kết hợp giữa ibuprofen và chiết xuất rau càng cua làm giảm đáng kể triệu chứng viêm khớp, đặc biệt là viêm khớp gối. Chiết xuất từ nước của rau càng cua dùng quấn quanh xương bị gãy giúp thúc đẩy nhanh quá trình chữa lành xương.

Sử dụng thân và lá rau càng cua sắc lên để uống vào sáng sớm và buổi tối có thể điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp. Tuy nhiên, cần hỏi ý kiến bác sĩ để biết liều lượng an toàn cho người bệnh.



Rau càng cua điều trị viêm khớp - Ảnh minh họa: Internet

Chống viêm

Rau càng cua chứa chất prostaglandin tổng hợp, có tác dụng kháng viêm và giảm đau. Vì thế, nhiều người đã sử dụng rau này như một loại thuốc giảm đau, hạ sốt…Rau càng cua là dược liệu dùng trong điều trị các bệnh viêm nhiễm như viêm kết mạc, viêm họng. Là vị thuốc cổ truyền trong điều trị sốt, đau đầu, ho, cảm lạnh. Rau càng cua có tác dụng hạ sốt tương đương aspirin.



Rau càng cua giúp chống viêm - Ảnh minh họa: Internet

Ức chế tế bào ung thư

Dẫn chất được sinh tổng hợp từ rau càng cua là Pellucidin A. Trong mô hình formalin chứng minh Pellucidin có tác dụng chống ung thư can thiệp bằng 2 cơ chế trung ương và ngoại vi.

Ngoài ra Peperomin E trong rau càng cua đã được chứng minh có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Từ các nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ lá cũng có tác dụng hoạt động chống ung thư. Chiết xuất từ rau càng cua còn phát hiện có khả năng ức chế sự phát triển của các mầm bệnh khác nhau.

Bổ sung rau càng cua vào bữa ăn hàng ngày cũng là một cách hữu hiệu để ức chế tác hại xấu của các gốc tự do trong cơ thể.

Chiết xuất từ lá cây rau này có hoạt tính chống ung thư, ức chế sự phát triển của gốc tự do và các mầm bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Giàu chất chống oxy hóa

Chống oxy hóa là một lợi ích nữa của rau càng cua. Với khả năng thu dọn và tiêu diệt gốc tự do gây hại cho cơ thể là mạnh nhất, kết quả nghiên cứu hoạt chất trong rau càng cua là nguồn nguyên liệu tự nhiên tốt cho liệu pháp chống oxy hóa.



Rau càng cua giúp tăng cường sức khỏe và hạn chế bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau

Nghiên cứu chỉ ra rằng cao chiết nước phần trên mặt đất của rau càng cua có tác dụng giảm đau thí nghiệm trên chuột trên mô hình gây đau bụng. Một vài nghiên cứu cho thấy loài cây này chứa chất tổng hợp prostaglandin, là các acid béo không bão hòa ở các mô, có vai trò như một chất trung gian hóa học của quá trình viêm và nhận giảm đau.

Bảo vệ dạ dày

Một số thí nghiệm nhỏ đã chứng minh được rằng loại rau với tên gọi đặc biệt này có khả năng ức chế tình trạng tổn thương niêm mạc dạ dày.

Giảm nồng độ acid uric trong máu

Chiết xuất từ rau càng cua có thể giảm 44% nồng độ acid uric và có thể dùng thay thế cho thuốc allopurinol trong việc kiểm soát mức acid uric trong máu.



Rau càng cua còn có công dụng hỗ trợ làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Rau càng cua còn giúp điều trị mụn trứng cá, bỏng, chữa đau dạ dày... Sử dụng rau này giã nát, quấn quanh bộ phận gãy sẽ đẩy nhanh quá trình lành xương. Loại rau này quả là có nhiều công dụng, vậy nên nhiều người thường tìm hiểu rau càng cua kỵ gì để sử dụng chữa bệnh an toàn.