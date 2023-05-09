Ăn cơm nguội hấp lại có thể gây ra tác hại không?

Dinh dưỡng 09/05/2023 08:01

Việc hấp lại cơm nguội là một trong những thói quen phổ biến của nhiều gia đình Việt.

Cơm là một loại thực phẩm phổ biến nhưng nhiều năng lượng. Bạn nên ăn cơm nguội cũng chỉ ăn ở mức vừa phải, tránh việc dư thừa năng lượng dẫn tới tăng cân. Cơm nguội chỉ an toàn nếu được nấu chín và để nguội đúng cách trong 24 giờ. Một số tác hại tiềm ẩn có thể xảy ra khi ăn cơm nguội hấp lại.

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Cơm nguội chỉ an toàn nếu được nấu chín và để nguội đúng cách trong 24 giờ - Ảnh minh họa: Internet

Gây bệnh ung thư dạ dày

Thói quen hấp lại cơm nguội vô cùng nguy hiểm và nó có thể gây ra bệnh ung thư dạ dày. Nguyên nhân do thành phần cơm là tinh bột. Tinh bột được làm nóng đến 60 độ C trở lên sẽ dần dần nở ra cuối cùng biến thành dạng bột hồ, quá trình này gọi là “hồ hóa tinh bột”. Điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tiêu hóa. Việc thường xuyên ăn cơm nguội hâm nóng lại sẽ dễ dẫn đến khó tiêu hóa, lâu dài dễ gây ung thư dạ dày.

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Thời gian để cơm nguội càng dài, độc tố càng sản sinh ra nhiều. - Ảnh minh họa: Internet

Dễ bị ngộ độc

Thạc sĩ - Bác sĩ  Trần Quốc Hùng - Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội cho biết bên trong cơm nguội có chứa vi khuẩn bacillus cereus có sẵn trong gạo bị nhiễm từ đất, quá trình nấu cơm qua nhiệt vẫn không thể tiêu diệt loại vi khuẩn này mà chúng lại phát triển thành một dạng bào tử khác để thích nghi, sẽ sản sinh ra một loại độc tố rất có hại cho đường ruột.

Ăn cơm nguội hấp lại có thể gây ra tác hại không? - Ảnh 3
Nếu ăn cơm nguội thừa hấp lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn từ bên ngoài cơm nguội không bị biến chất nhưng khi rang hoặc hâm cơm nguội nóng có thể gây ngộ độc vì vi khuẩn không bị tiêu diệt bởi nhiệt độ. Bào tử sẽ không kịp phát triển nếu ăn cơm nóng ăn ngay sau khi nấu. Thời gian để cơm nguội càng dài, độc tố càng sản sinh ra nhiều.

Gây hại cho đường ruột

Nếu ăn cơm nguội thừa chứa bacillus cereus sẽ xuất hiện các hội chứng ngộ độc như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đi ngoài. Những người có thể trạng yếu như người cao tuổi, trẻ em khi mắc các triệu chứng trên có thể gây thêm nhiều biến chứng nguy hiểm khác, và thậm chí có thể gây tử vong.

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Ăn cơm nguội dù bảo quản đúng cách và an toàn, nhưng sau khi được hâm nóng lại chắc chắn không thể đảm bảo giá trị dinh dưỡng bằng cơm mới nấu - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cơm nguội bảo quản không tốt có thể bị thiu. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, bạn nên kiểm tra cơm trước khi hấp lại. Cơm thiu (cơm đã hỏng) khi ăn sẽ gây ra rối loạn tiêu hoá. 

 

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