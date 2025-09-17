Rau càng cua không trồng vẫn mọc đầy vườn lại có lợi đủ đường cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17/09/2025 05:00

Rau càng cua, một loại rau dại quen thuộc trong bữa ăn gia đình Việt, không chỉ mang đến hương vị thanh mát mà còn ẩn chứa nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ. Ít ai biết rằng, loại rau dân dã này lại là một 'kho báu' dinh dưỡng, cực tốt cho sức khỏe.

Rau càng cua, hay còn được gọi là rau tiêu, là một loại cây dại quen thuộc ở các vùng quê Việt Nam. Không chỉ là nguyên liệu cho những món ăn ngon như salad, rau càng cua còn được xem là một "siêu thực phẩm" nhờ vào những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Rau càng cua không trồng vẫn mọc đầy vườn lại có lợi đủ đường cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau càng cua 

Tốt cho người bệnh tiểu đường: Rau càng cua có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất từ rau càng cua có thể giúp làm giảm mức đường huyết, từ đó hỗ trợ tích cực cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Ngăn ngừa ung thư: Trong rau càng cua chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như flavonoid, polyphenol. Những chất này giúp chống lại các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, từ đó giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư.

Hỗ trợ điều trị viêm khớp: Rau càng cua có đặc tính chống viêm mạnh, rất tốt cho người bị viêm khớp. Các hợp chất trong rau càng cua giúp giảm sưng tấy, giảm đau và cải thiện khả năng vận động của khớp.

Rau càng cua không trồng vẫn mọc đầy vườn lại có lợi đủ đường cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Rau càng cua chứa nhiều khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt, và vitamin C. Đặc biệt, hàm lượng kali dồi dào giúp điều hòa huyết áp, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim.

Lợi tiểu, giải độc cơ thể: Với hàm lượng nước cao và các hợp chất có tác dụng lợi tiểu, rau càng cua giúp cơ thể đào thải độc tố, thanh lọc thận và bàng quang. Đây là một loại rau rất tốt để thanh nhiệt, giải khát, đặc biệt trong những ngày hè nắng nóng.

Tốt cho mắt: Rau càng cua chứa nhiều beta-carotene, một tiền chất của vitamin A. Chất này giúp cải thiện thị lực, ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể.

Rau càng cua không trồng vẫn mọc đầy vườn lại có lợi đủ đường cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến rau càng cua

Rau càng cua có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, vừa ngon miệng vừa giữ trọn vẹn dinh dưỡng. Bạn có thể dùng rau càng cua để làm salad, trộn với thịt bò, tôm hoặc các loại hải sản khác.

Lưu ý: Rau càng cua thường mọc ở những nơi ẩm ướt, vì vậy, bạn nên rửa thật sạch rau trước khi chế biến để loại bỏ bụi bẩn và các vi sinh vật gây hại.

Kết luận

Rau càng cua không chỉ là một loại rau ăn kèm mà còn là một "siêu thực phẩm" mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hãy thêm rau càng cua vào thực đơn hàng ngày để tăng cường sức khỏe cho cả gia đình.

Rau kinh giới không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn được ví như "thuốc quý" siêu bổ dưỡng giá cực rẻ

Rau kinh giới không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn được ví như "thuốc quý" siêu bổ dưỡng giá cực rẻ

inh giới là loại rau thơm quen thuộc trong bữa ăn của mỗi gia đình, loại rau này cũng mang lại nhiều tác dụng với sức khoẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   rau càng cua công dụng của rau càng cua dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Người đàn ông đâm vợ cũ rồi về nhà nạn nhân tưới xăng, châm lửa tự tử

Người đàn ông đâm vợ cũ rồi về nhà nạn nhân tưới xăng, châm lửa tự tử

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Áp thấp nhiệt đới gây sóng cao 4,5 mét, thời tiết nguy hiểm vùng Bắc biển Đông

Áp thấp nhiệt đới gây sóng cao 4,5 mét, thời tiết nguy hiểm vùng Bắc biển Đông

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Những thực phẩm khiến quý ông luôn "bất bại" trong chuyện chăn gối

Những thực phẩm khiến quý ông luôn "bất bại" trong chuyện chăn gối

Chọn thực phẩm 1 giờ 27 phút trước
Rau càng cua không trồng vẫn mọc đầy vườn lại có lợi đủ đường cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Rau càng cua không trồng vẫn mọc đầy vườn lại có lợi đủ đường cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Trà xanh, "thần dược" cho sức khỏe và 4 điều bạn cần nhớ khi uống

Trà xanh, "thần dược" cho sức khỏe và 4 điều bạn cần nhớ khi uống

Sống khỏe 1 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp công việc 'thuận buồm xuôi gió', tài lộc vào nhà không ngớt, giàu có trong tầm tay

Sau hôm nay, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp công việc 'thuận buồm xuôi gió', tài lộc vào nhà không ngớt, giàu có trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2025), 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2025), 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2025), 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2025), 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’, chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’, chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Tâm sự 8 giờ 36 phút trước
Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Tâm sự 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp Trời không phụ người Hiền Tài, suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp Trời không phụ người Hiền Tài, suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mật ong: "Thần dược" tự nhiên nhưng đại kỵ 5 loại thực phẩm này

Mật ong: "Thần dược" tự nhiên nhưng đại kỵ 5 loại thực phẩm này

Bí xanh: "Siêu thực phẩm" mùa hè và 3 lưu ý bạn cần nắm rõ

Bí xanh: "Siêu thực phẩm" mùa hè và 3 lưu ý bạn cần nắm rõ

Quả ổi: "Siêu thực phẩm" cho sức khỏe và 5 công dụng bạn không thể bỏ qua

Quả ổi: "Siêu thực phẩm" cho sức khỏe và 5 công dụng bạn không thể bỏ qua

Đậu đỏ: siêu thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài

Đậu đỏ: siêu thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài

Cải thìa: Loại rau xanh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và 3 lưu ý bạn cần biết

Cải thìa: Loại rau xanh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và 3 lưu ý bạn cần biết

Ăn rau để qua đêm có tốt không? Lợi ích khi ăn rau xanh đúng cách?

Ăn rau để qua đêm có tốt không? Lợi ích khi ăn rau xanh đúng cách?