Măng cụt là 'nữ hoàng trái cây' với 6 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 30/09/2025 11:30

Măng cụt là một loại trái cây nhiệt đới được rất nhiều người yêu thích không chỉ vì vị thơm ngon, ngọt mát mà còn có rất nhiều lợi ích với sức khỏe. Vậy ăn quả măng cụt có tác dụng gì?

Măng cụt được mệnh danh là "Nữ hoàng trái cây" không chỉ vì hương vị thơm ngon, ngọt dịu độc đáo mà còn vì giá trị dinh dưỡng phong phú mà nó mang lại. Loại trái cây nhiệt đới này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và đặc biệt là hợp chất Xanthone quý giá, mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe vượt trội.

Măng cụt là 'nữ hoàng trái cây' với 6 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

6 Công dụng chính của quả măng cụt

Chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ: Măng cụt nổi tiếng vì hàm lượng cao các hợp chất Xanthone, chủ yếu tập trung ở phần vỏ nhưng cũng có trong thịt quả. Đây là những chất chống oxy hóa tự nhiên cực kỳ mạnh. Chúng giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, đồng thời có khả năng chống viêm vượt trội, giúp giảm thiểu các tình trạng viêm nhiễm mãn tính trong cơ thể.

Tăng cường hệ miễn dịch: Nhờ giàu Vitamin C và các chất chống oxy hóa, măng cụt là một "vũ khí" tuyệt vời để củng cố hệ miễn dịch. Vitamin C kích thích sản xuất và chức năng của các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Hỗ trợ tiêu hóa và đường ruột khỏe mạnh: Măng cụt cung cấp một lượng chất xơ dồi dào, cần thiết cho sức khỏe hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy sự phát triển của các lợi khuẩn trong đường ruột, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể.

Măng cụt là 'nữ hoàng trái cây' với 6 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát đường huyết: Măng cụt có chỉ số đường huyết (GI) khá thấp và chứa nhiều chất xơ, giúp làm chậm tốc độ hấp thụ đường vào máu. Điều này giúp ổn định mức đường huyết, rất có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc người muốn duy trì mức đường huyết ổn định.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Bưởi chứa nhiều kali và các chất chống oxy hóa. Xanthone trong măng cụt giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol xấu và điều hòa huyết áp, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và đột quỵ.

Làm đẹp da và chống lão hóa: Các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của măng cụt giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do và tác hại của ánh nắng mặt trời, vốn là nguyên nhân chính gây lão hóa da. Ăn măng cụt thường xuyên có thể giúp da sáng khỏe, giảm mụn viêm và duy trì độ đàn hồi.

Măng cụt là 'nữ hoàng trái cây' với 6 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi thưởng thức măng cụt

Ăn điều độ: Măng cụt rất tốt, nhưng không nên ăn quá nhiều trong một lần vì hàm lượng đường tự nhiên có thể không phù hợp cho người đang ăn kiêng nghiêm ngặt hoặc người bệnh tiểu đường.

Không bỏ vỏ: Mặc dù thịt măng cụt ngon nhất, phần vỏ (trái măng cụt) chứa nồng độ Xanthone cao nhất. Bạn có thể sử dụng vỏ khô để sắc nước uống hoặc tìm kiếm các sản phẩm chiết xuất từ vỏ măng cụt để tận dụng tối đa lợi ích.

Măng cụt là 'nữ hoàng trái cây' với 6 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Kết luận

Măng cụt không chỉ là một món ăn giải nhiệt tuyệt vời mà còn là một loại "siêu thực phẩm" mang lại nhiều giá trị phòng ngừa bệnh tật. Hãy thêm măng cụt vào chế độ ăn uống của bạn khi vào mùa để tận hưởng hương vị thơm ngon và những lợi ích sức khỏe tuyệt vời.

Những lợi ích của quả măng cụt đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Măng cụt là loại quả nhiệt đới quen thuộc được nhiều người ưa chuộng nhờ vị ngọt thanh, dễ ăn và khả năng giải nhiệt. Không chỉ dừng lại ở vai trò một loại trái cây tráng miệng, măng cụt còn được xếp vào nhóm “siêu thực phẩm” bởi chứa nhiều dưỡng chất quý, mang lại lợi ích toàn diện cho sức khỏe.

